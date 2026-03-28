Marina de México localiza veleros reportados como desaparecidos y confirma su arribo seguro a La Habana

La Secretaría de Marina (Semar) de México informó este sábado 28 de marzo que las embarcaciones tipo catamarán Friendship y Tigermoth arribaron y atracaron de forma segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras ser localizadas a 80 millas náuticas (149 kilómetros) al noroeste de la capital de la isla.

En un mensaje en su cuenta de X, la Semar confirmó que mantuvo seguimiento y coordinación con las autoridades para el arribo de los dos veleros que transportaban ayuda humanitaria para Cuba y que, desde el jueves, por la pérdida de comunicación, estaban desaparecidos con nueve tripulantes de distintas nacionalidades: dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años.

La institución militar actualizó esta información luego de que, la mañana de este sábado, anunció el hallazgo de estas dos embarcaciones, que zarparon de Isla Mujeres, cerca de Cancún, el 21 de marzo, para trasladar el último cargamento del convoy Nuestra América, una iniciativa humanitaria que ha brindado ayuda a Cuba ante el bloqueo petrolero estadounidense.

El jueves 26 de marzo, la Semar activó un plan de búsqueda y rescate para ubicar los veleros, que tenían previsto arribar entre el 24 y el 25 de marzo.

Aunque las autoridades mexicanas no ofrecieron detalles sobre la situación de la tripulación, medios nacionales indicaron que fueron encontrados en buen estado de salud.

En su conferencia de prensa del viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la operación de búsqueda y rescate seguía en marcha e informó que los tripulantes, quienes se identificaban como activistas, habían perdido comunicación en altamar.

Según la gobernante mexicana, uno de los buques de la Marina vigiló la ruta de un carguero que logró arribar a Cuba, pero la pérdida de contacto se registró con las otras dos embarcaciones más pequeñas.

Estos dos veleros formaban parte del convoy que buscaba entregar ayuda ante el deterioro económico y energético en Cuba, país que atraviesa una de las crisis más graves de su historia.