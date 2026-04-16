“Ayudan a la dictadura”: Por qué EE. UU. sancionó a dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua

Este 16 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones en contra de dos hijos de la pareja presidencial de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de cinco personas más, entre ellas el viceministro de Energía y Minas.

Las sanciones de Estados Unidos también incluyen a siete empresas mineras.

Mediante un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), todas las personas y empresas sancionadas son señaladas de "ayudar a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua".

La OFAC señala también que los sancionados "están involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua ligadas al sector aurífero".

Dos de los siete hijos de la pareja presidencial nicaragüense sancionados son Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46 años, y Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned five individuals and seven companies that operate in Nicaragua’s gold sector, as well as Nicaraguan entities and individuals involved in the forceful seizure of U.S.-owned property in Nicaragua. These individuals and… — Treasury Department (@USTreasury) April 16, 2026

Las autoridades estadounidenses informaron que el viceministro de Energía y Minas sancionado es Santiago Hernán Bermúdez Tapia, y entre los otros cuatro hombres sancionados figura uno de nacionalidad china llamado Bian Feiwu.

Washington acusa a las siete empresas mineras de haber incautado presuntamente una explotación que contaba con capital de EE. UU. y de haber vendido cantidades importantes de oro en territorio estadounidense.

The Murillo-Ortega dictatorship has sought to fill its own coffers through the use of these gold companies and co-conspirators by confiscating American investments in Nicaragua and using it to generate funds to maintain its political power. The United States will not allow the… https://t.co/sIRDtj39O0 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 16, 2026

La OFAC también señala que varios representantes de estas empresas habrían ocupado una planta el año pasado, propiedad de una empresa llamada BHMB Mining Nicaragua.

Esta empresa, según EE. UU., fue fundada en el 2019 con inversión de una compañía estadounidense y no ha recibido compensación alguna por la incautación.

Desde el 2020, la dictadura ha reestructurado el sector aurífero, transformándolo en una compleja red de empresas fachada e intermediarios diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio", aseguró el Departamento de Estado en un comunicado.

"Asimismo, la dictadura ha consolidado continuamente su poder ilegítimo en manos de la familia gobernante, al designar a sus hijos como funcionarios de la dictadura para llevar a cabo sus objetivos dinásticos", añade la entidad.

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