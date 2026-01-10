En medio de presiones de EE. UU., Nicaragua anuncia la liberación de “decenas” de presos políticos

El gobierno de Nicaragua anunció este 10 de enero la liberación de “decenas” de personas, entre ellas presos políticos.

El anuncio se da en medio del aniversario número 19 del actual gobierno nicaragüense y bajo presiones de Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

“El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que con motivo de la Conmemoración de nuestro 19 Aniversario, han retornado a sus Hogares y Familias decenas de Personas que permanecían en resguardo de las Autoridades Pertinentes”, informó el gobierno en un comunicado oficial.

Aunque no se brindaron mayores detalles sobre las personas liberadas, se constató posteriormente que entre los excarcelados figuran:

Jessica Palacios

Mauricio Alonso

María Rodríguez Serrano

Pedro López

María José Rojas

Óscar Velásquez

Según varios familiares de presos políticos, el gobierno les notificó que estos serían liberados este 10 de enero.

#ÚLTIMAHORA | Nicaragua anuncia la liberación de presos políticos por el aniversario de su Gobierno, en medio de la presión de EE.UU. pic.twitter.com/Vf3s3y8Qpe — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 10, 2026

El medio local Divergentes confirmó la liberación de al menos 30 presos políticos, mientras que, hasta el momento, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) ha confirmado 19, y 20 el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, según sendos comunicados.

La liberación se produce un día después de que la embajada de Estados Unidos en Managua recordara que, tras el “paso importante” dado por Venezuela al liberar a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua aún hay “más de 60 personas” que permanecen “injustamente detenidas o desaparecidas”. El mensaje fue emitido tras la captura de Nicolás Maduro durante una misión militar estadounidense.

La publicación estaba acompañada por la versión en español de un mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social, en el que celebraba que Venezuela estuviera liberando “a un gran número de presos políticos como una señal de 'búsqueda de la paz'”.

Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad! https://t.co/XKoDmuvNJ8 — USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) January 9, 2026

Antes del pronunciamiento de la embajada, el movimiento político opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos) también reiteraba que “en Nicaragua hay más de 60 personas presas por razones políticas” y exigía su liberación inmediata.

Este sábado, las autoridades estadounidenses insistieron en sus presiones: “Hoy, la brutal dictadura Murillo-Ortega ‘celebra’ 19 años de lo que debía haber sido un mandato democrático de cinco años”.

