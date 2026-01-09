El Vaticano intentó negociar un asilo seguro para Nicolás Maduro antes de su captura por EE. UU.

La Nochebuena, el cardenal Pietro Parolin, segundo al mando del papa y mediador diplomático de largo tiempo, convocó urgentemente a Brian Burch, el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, para presionar por detalles sobre los planes de Estados Unidos en Venezuela, según documentos gubernamentales obtenidos por The Washington Post.

¿Estados Unidos se dirigiría solo a los narcotraficantes —preguntó— o realmente la administración Trump buscaba un cambio de régimen? Nicolás Maduro tenía que irse, admitió Parolin, según los documentos, pero instó a Estados Unidos a ofrecerle una vía de salida.

Durante días, el influyente cardenal italiano había estado buscando acceso al secretario de Estado Marco Rubio, muestran los documentos, desesperado por evitar derramamiento de sangre y desestabilización en Venezuela. En su conversación con Burch, un aliado de Trump, Parolin dijo que Rusia estaba lista para conceder asilo a Maduro y suplicó a los estadounidenses paciencia para empujar al hombre fuerte hacia esa oferta.

“Lo que se le propuso a [Maduro] fue que se fuera y pudiera disfrutar de su dinero”, dijo una persona familiarizada con la oferta rusa. “Parte de esa petición era que [el presidente Vladimir] Putin garantizaría seguridad”.

Pero no fue así. Una semana más tarde, Maduro y su esposa serían capturados por fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses en una redada que mató a unas 75 personas y serían llevados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

La reunión no reportada hasta ahora en la Ciudad del Vaticano fue uno de los muchos intentos fallidos —por parte de los estadounidenses y de intermediarios, los rusos, cataríes, turcos, la Iglesia Católica y otros— para evitar una crisis diplomática en aumento y encontrar un puerto seguro para Maduro antes de la redada estadounidense del sábado para capturarlo.

“Es decepcionante que se hayan dado a conocer partes de una conversación confidencial que no reflejan con precisión el contenido de la conversación misma, que tuvo lugar durante el período navideño”, dijo la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado a The Post. El portavoz de Burch remitió las preguntas al Departamento de Estado, que declinó comentar. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, no respondió a una solicitud de comentarios.

Esta historia se basa en entrevistas con cerca de 20 personas, muchas de las cuales hablaron bajo condición de anonimato para discutir conversaciones e inteligencia sensibles. Incluye nuevos detalles sobre los amplios esfuerzos globales para encaminar a Maduro al exilio y evitar la intervención militar de Estados Unidos, así como la decisión de la administración Trump de trabajar con el vicepresidente en funciones de Venezuela, en lugar del líder opositor que Washington había apoyado por largo tiempo.

Las semanas y meses previos a ese día incluyeron oportunidades perdidas para Maduro, un ex conductor de autobús y uno de los últimos caudillos de América Latina, que parecía no darse cuenta de lo peligrosa que había llegado a ser su posición. Su rechazo a múltiples posibles salidas, incluso cuando buques de guerra estadounidenses empezaron a atacar presuntos barcos narcotraficantes frente a la costa venezolana y funcionarios estadounidenses intensificaron su retórica contra su gobierno, sellaría finalmente su destino.

Los intentos por asegurar una forma de salida para Maduro continuaron hasta el último momento. Recibiría una advertencia final apenas días antes de la operación estadounidense para capturarlo, según una persona familiarizada con la oferta. Pero el autócrata se negó a ceder.

“No aceptaba el trato”, dijo otra persona familiarizada. “Se iba a quedar allí y ver cómo la gente creaba una crisis”.

Mientras tanto, Estados Unidos se centraba en un plan para su sucesor, inclinándose hacia la número dos de Maduro: Delcy Rodríguez. Fue un sorprendente giro para el presidente Donald Trump, quien durante su primer mandato había sancionado a Rodríguez y a su poderoso hermano, Jorge, vistos en Washington en ese momento como miembros intercambiables de la camarilla gobernante de Maduro.

Pero una visión más pragmática comenzó a imponerse a medida que miembros principales de la administración cuestionaron la capacidad de la líder opositora María Corina Machado para ganar con éxito a los militares y otras bases de poder controladas por seguidores del fallecido Hugo Chávez, padre fundador del estado socialista del país.

El pensamiento de Trump fue influenciado en parte por una reciente evaluación clasificada de la CIA, que concluyó que los leales a Maduro tendrían más éxito en dirigir un gobierno post-Maduro que Machado y su equipo, según un alto funcionario de la Casa Blanca y una persona familiarizada con el asunto. La sustancia de la evaluación, reportada primero por el Wall Street Journal, encontró que Machado tendría dificultades para superar a los servicios de seguridad pro-regimen y fue transmitida a Trump por el director de la CIA, John Ratcliffe, dijo el alto funcionario de la Casa Blanca.

Poco después, añadió el funcionario, Trump se decidió por Rodríguez como sucesora de Maduro por recomendación de sus principales funcionarios de inteligencia y seguridad.

Durante años, Rodríguez tuvo una persona pública como una chavista fogosa, pero en encuentros uno a uno, particularmente con representantes petroleros estadounidenses, se mostraba como una persona totalmente distinta. “No era antiestadounidense; incluso había vivido en Santa Mónica” durante sus años universitarios, dijo una persona que sostuvo conversaciones repetidas con ella. “Era lo menos parecido a una ideóloga”.

No hay indicios de que Rodríguez estuviera al tanto del complot de Estados Unidos para remover a Maduro. Y la administración Trump no le dijo que ella se había convertido en la favorita para tomar su lugar, dijo el alto funcionario de la Casa Blanca. Habría sido “extremadamente peligroso para nosotros comunicar algo antes de la operación”, dijo el funcionario.

Maduro, por su parte, parecía constantemente malinterpretar las señales de Washington. Creía que una llamada de noviembre que tuvo con Trump había ido “bien”, dijo una persona familiarizada con su pensamiento, cuando en realidad se le estaba diciendo que su tiempo se había acabado: “El presidente dijo que puedes irte por la vía fácil o por la difícil”, dijo el alto funcionario de la Casa Blanca.

Trump incluso invitó a su homólogo venezolano a Washington, según la persona familiarizada, ofreciendo paso seguro para que pudieran discutir asuntos en persona. Maduro lo rechazó. Calculó que los demócratas ganarían las elecciones de mitad de periodo, que Trump estaría incapacitado —y que podría aferrarse al poder.

“Estaba ahí bailando”, dijo la persona. “Ya no más”.

Rusia y el Vaticano

El Vaticano ha sido durante mucho tiempo un eje en las negociaciones internacionales con el aislado gobierno de Venezuela. Hace una década, la Santa Sede intentó sin éxito alcanzar un acuerdo entre Maduro y la oposición fracturada. Más recientemente, el Vaticano había buscado el diálogo con el gobierno venezolano a través de sus principales clérigos en el país, y el papa Leo XIV había advertido a los estadounidenses contra el uso de la fuerza.

“Creo que la violencia nunca trae victoria”, dijo Leo en noviembre después de mencionar informes de buques de guerra estadounidenses moviéndose hacia Venezuela. “La clave es buscar el diálogo”.

Parolin, quien anteriormente se había desempeñado como nuncio papal —o embajador del Vaticano— en Caracas, tenía un profundo interés en Venezuela. También había servido como intermediario con la administración Trump antes sobre Ucrania y Rusia, según una persona familiarizada con las negociaciones.

Venezuela representa un importante punto de apoyo para Moscú en América Latina. Cuando Chávez subió al poder en 1999, Venezuela realizó compras importantes de armas rusas, incluidos tanques, cazas Sukhoi y misiles tierra‑aire. Rusia también ofreció préstamos significativos a Caracas, proporcionó salvavidas financieros para ayudar al país a soportar las sanciones estadounidenses y sigue siendo un actor en la industria petrolera venezolana.

En su reunión del 24 de diciembre con Burch, según los documentos obtenidos por The Post, Parolin dijo que Rusia estaba preparada para recibir a Maduro. También compartió lo que se describe en los documentos como un “rumor”: que Venezuela se había convertido en una “pieza clave” en las negociaciones Rusia‑Ucrania, y que “Moscú renunciaría a Venezuela si estuviera satisfecho en Ucrania”.

Analistas dicen que Rusia ya había reducido su apoyo a Venezuela en años recientes a medida que su enfoque se desplazó a la guerra al lado. Los préstamos para ayudar a Venezuela a comprar armas rusas efectivamente se detuvieron en 2018. Cuando Maduro visitó Moscú en mayo, firmó un acuerdo de asociación estratégica con Putin, pero la relación fue vista por la mayoría de observadores como más ideológica que sustantiva.

La aparente oferta de Rusia de conceder asilo al presidente venezolano surgió en medio de esfuerzos más amplios de Moscú por reiniciar relaciones con Estados Unidos y asegurar un trato favorable sobre Ucrania.

Los documentos muestran que Parolin le dijo a Burch que creía que Maduro había estado dispuesto a renunciar tras las elecciones de julio de 2024, que se creía ampliamente que el líder venezolano había robado. Pero fue convencido entonces por Diosdado Cabello, su ministro del interior de línea dura, de que hacerlo le costaría la vida. Parolin dijo que Maduro habría dudado en irse sin el apoyo de su círculo íntimo, según los documentos, y probablemente estaba preocupado por abandonar a sus principales lugartenientes, notablemente Rodríguez y Cabello.

La persona familiarizada con la oferta rusa, sin embargo, dijo que Moscú también estaba dispuesto a conceder asilo a otros altos venezolanos, y parecía que Maduro simplemente se atrincheraba, creyendo que Estados Unidos no actuaría.

“Creo que fue arrogancia”, dijo esta persona.

Otro factor también pudo haber estado en juego. La evaluación entre algunos en Washington era que Maduro nunca iría a Rusia porque era demasiado restrictivo —y no tendría acceso al dinero del comercio del oro venezolano que se cree ha escondido en el extranjero, según una persona familiarizada con las deliberaciones de la administración Trump.

Parolin sugirió que Estados Unidos podría establecer una fecha límite para la salida de Maduro del país, dijeron los documentos, y brindar garantías para su familia. El cardenal expresó que estaba “muy, muy, muy desconcertado por [la] falta de claridad del objetivo final de Estados Unidos en Venezuela”, dicen los documentos. Suplicó por paciencia, cautela, moderación.

Pero la Casa Blanca terminó de esperar.

Una nueva elección para liderar Venezuela

Rodríguez, la hija de un izquierdista que murió bajo custodia de los servicios de inteligencia de Venezuela, fue una socialista veterana que ascendió a los rangos más altos bajo Maduro y se convirtió en una figura indispensable en su círculo íntimo.

Como ministra de petróleo, sirvió como emisaria de alto nivel en misiones exteriores sensibles a Turquía y Catar y se convirtió en una socia confiable para intereses petroleros y otros inversionistas extranjeros en Venezuela —incluso mientras ayudaba a Maduro a cooptar la democracia y consolidar su gobierno autoritario.

Rodríguez comenzó a ganar la confianza de algunos en la comunidad empresarial de Caracas en años recientes al reformar la economía, mejorar el tipo de cambio y trabajar con un equipo de jóvenes —incluidos economistas del gobierno de Rafael Correa cuando este fue presidente de Ecuador.

Recibió resistencia dentro del gobierno de Maduro por sus reformas, particularmente de la primera dama Cilia Flores y de los sectores más duros del establishment chavista que se habían beneficiado de la estructura de poder arraigada del país.

Funcionarios de Chevron, la única empresa estadounidense que Washington había permitido operar en Venezuela en medio de las sanciones de Estados Unidos, se reunían mensualmente con Rodríguez y hablaron positivamente sobre ella con el gobierno estadounidense, incluso bajo la administración Biden, dijo un ex diplomático estadounidense. El modelo Chevron estaba funcionando, se dijo a los funcionarios estadounidenses por representantes de la empresa, y Rodríguez estaba cumpliendo sus deseos.

Al pedírseles un comentario, un portavoz de Chevron dijo que la compañía no tuvo aviso previo de la operación militar estadounidense y no participó en ninguna discusión con funcionarios de la administración sobre gobernanza para una Venezuela post‑Maduro.

Líderes empresariales venezolanos comenzaron a impulsar a Rodríguez como una persona que podría liderar una transición política. “Ese consenso parece haber sido aceptado en Washington”, según una persona familiarizada con el gobierno de Maduro.

La vicepresidenta también había emergido como una gestora eficaz en conversaciones con Catar, un miembro de la OPEP y un intermediario clave con Venezuela en años recientes.

FOTOGALERÍA Trump confirma la captura de Nicolás Maduro tras operación militar de EE. UU en Venezuela Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

Catar tenía “mucha frustración” con Maduro, quien anularía cosas con las que sus negociadores habían estado de acuerdo, según un funcionario Biden familiarizado con las conversaciones. La evaluación catarí era que si Rodríguez “dice que va a hacer algo, se hace”. Los cataríes “reconocieron que Delcy debería dirigir el país antes que cualquier otro” si Maduro se iba, dijo el ex funcionario.

Un portavoz del gobierno catarí no respondió a una solicitud de comentarios.

A principios del año pasado, el enviado presidencial de Trump para misiones especiales, Richard Grenell, asumió un papel principal en las negociaciones con Venezuela, a veces con la ayuda de Catar y a veces directamente con el hermano de Rodríguez, Jorge Rodríguez, psiquiatra, ex ministro de información y actual presidente de la asamblea nacional del país. En esas conversaciones, Venezuela rechazó repetidamente las propuestas estadounidenses para que Maduro dejara el poder, según una persona familiarizada con las discusiones.

En un momento, los venezolanos sugirieron que Maduro podría renunciar y quedarse en el país mientras Rodríguez tomaba el control, dijo la persona, pero nunca fue una propuesta “concreta”. Y para fines de verano, quedó claro que Rubio —un halcón con Venezuela y rival de Grenell que siempre favoreció la presión antes que las negociaciones— estaba tomando el expediente venezolano. Grenell no respondió a una solicitud de comentarios.

Durante una reunión en el Despacho Oval el 2 de octubre, dijo el alto funcionario de la Casa Blanca, Trump y sus principales asesores discutieron cómo más podrían aplicar presión sobre Maduro, más allá de los ataques a barcos que han matado a más de 100 personas en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Trump aplaudió los esfuerzos diplomáticos de Grenell para persuadir a Maduro de renunciar, pero dijo que era hora de la acción militar, dijo el funcionario de la Casa Blanca. Durante los meses siguientes, Catar recibió múltiples solicitudes venezolanas para hablar con Estados Unidos, según una persona familiarizada con el acercamiento, pero la administración Trump indicó que no estaba interesada.

Emisarios no oficiales llenaron el vacío. Incluyeron al multimillonario brasileño Joesley Batista, quien llegó a la capital venezolana, Caracas, a fines de noviembre en una misión para convencer a Maduro de dejar el poder.

Entre los puntos discutidos ese día estuvo un plan para que el presidente renunciara, según tres personas familiarizadas con la reunión. A Maduro se le ofreció ir al exilio a Turquía u otro país dispuesto, dijeron dos de las personas. La Embajada de Turquía en Washington no respondió a una solicitud de comentarios.

Un posible acuerdo de asilo para Maduro en Turquía había estado en juego desde al menos noviembre, según la persona familiarizada con las deliberaciones de la administración Trump, incluidas “garantías” de que no sería extraditado a Estados Unidos.

Pero el ahora exlíder preso y su esposa respondieron indignados, dijeron las tres personas.

“Nicolás Maduro tuvo múltiples oportunidades para evitar esto”, dijo Rubio durante una aparición con Trump en Mar‑a‑Lago el sábado. “Se le ofrecieron ofertas muy, muy, muy generosas y eligió en su lugar actuar como un hombre salvaje, eligió en su lugar jugar”.

Batista, un magnate de la carne con intereses comerciales tanto en Estados Unidos como en Venezuela, había actuado previamente como intermediario en negociaciones sobre aranceles que Trump había impuesto a productos brasileños. Llegó a Caracas con una lista de cuatro puntos —incluyendo insistencia en acceso estadounidense a metales raros y petróleo, una ruptura con Cuba —aliado de largo tiempo de Venezuela— y la salida de Maduro del país, según una persona familiarizada con la reunión.

Después del viaje, Batista transmitió sus conclusiones a la administración Trump, dijo el alto funcionario de la Casa Blanca. “No estaba trabajando por encargo de Estados Unidos”, dijo el funcionario, pero sus hallazgos se “tuvieron en cuenta”.

Rodríguez sabía que, según la constitución, asumiría de manera interina en caso de la salida de Maduro del escenario político, según una persona en contacto con el gobierno venezolano. Cuando se planteó el tema, se ponía “incómoda”, dijo la persona.

Al final, sin embargo, ella no tendría voz en la materia.

Una líder opositora desplazada

A medida que crecía el impulso en torno a la idea de trabajar con Rodríguez, los funcionarios estadounidenses comenzaron a desilusionarse con la perspectiva de un futuro gobierno liderado por Machado —la líder opositora más prominente de Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

En semanas recientes, ejecutivos empresariales influyentes en Venezuela e incluso otros miembros del movimiento opositor del país habían advertido a Estados Unidos que Machado no había hecho suficientes avances con las fuerzas armadas —los árbitros finales en Venezuela— y no sería capaz de ganarse su confianza, según documentos adicionales del gobierno de EE. UU. obtenidos por The Post.

En conversaciones con diplomáticos estadounidenses sobre sus planes si Maduro dejara de repente el poder, muestran esos documentos, el equipo de Machado expresó la creencia de que la mayoría del ejército se alinearía y había asegurado a contactos militares que evitaría una purga amplia de tropas. Sus asesores dijeron a funcionarios estadounidenses que no necesitarían procesar a más de unas pocas docenas de figuras del régimen. Pero también dejaron claro que los principales funcionarios de Maduro no tendrían lugar en un nuevo gobierno.

En los documentos, los funcionarios estadounidenses describieron conversaciones con otros contactos que expresaron escepticismo sobre los avances que el equipo de Machado decía haber hecho con las fuerzas armadas. Un miembro de la oposición venezolana dijo que no hubo conversaciones entre sus representantes y oficiales militares. En conjunto, los contactos temían que en caso de la abrupta partida de Maduro, “un gobierno liderado por Machado se hundiría ante inmensos desafíos”.

El equipo de Machado no respondió a solicitudes de comentarios. Tras la captura de Maduro, la líder opositora ha buscado apaciguar a Trump, incluso ofreciéndose a entregarle su Premio Nobel de la Paz, un galardón que él ha codiciado abiertamente. Su decisión de aceptar el premio, dijeron personas cercanas a la Casa Blanca, contribuyó a la decisión de Trump de volverse en su contra.

Se espera que Machado esté en Washington la próxima semana, dijo el presidente a Fox News el jueves. “Espero con ansias saludarla”, dijo Trump, y agregó que sería “un gran honor” aceptar su premio.

En los documentos, funcionarios estadounidenses incluyeron un análisis que ahora parece presciente: “Si Maduro se retirara repentinamente de la escena y otros altos chavistas permanecieran en el poder, muy bien podrían decidir mantener su régimen represivo para conservar sus riquezas mal habidas y evitar la justicia que les espera”, escribieron.

Rodríguez ha esforzado por consolidar el poder desde la partida de Maduro, vacilando entre tonos desafiantes y conciliadores hacia Washington. La autoridad está fracturada en Venezuela, y las primeras señales han sido mixtas.

La detención de periodistas y civiles, así como nuevos puntos de control establecidos por pandillas paramilitares, han sido interpretados por analistas como una demostración de fuerza por Cabello, quien controla los servicios de inteligencia y la policía del país.

La administración Trump sigue confiada en su decisión de respaldar a Rodríguez, señalando la liberación el jueves de algunos presos políticos y un acuerdo para exportar petróleo venezolano a Estados Unidos. “Hasta ahora hemos visto una inmensa y profunda cooperación con las autoridades interinas”, dijo el alto funcionario de la Casa Blanca, señalando que Rodríguez y Rubio hablan “con frecuencia”.

Fue una lección, dijo una persona cercana al gobierno de Maduro, “de que no es posible gobernar Venezuela sin el chavismo”.

En el Vaticano el viernes, Leo expresó su preocupación de que “una diplomacia que promueve el diálogo” estaba siendo reemplazada por “una diplomacia basada en la fuerza”.

“La guerra está de nuevo de moda”, advirtió, “y un celo por la guerra se está propagando”.

— — —

Schmidt informó desde Estambul, Belton desde Londres, y Natanson, Hudson y DeYoung desde Washington. Ana Vanessa Herrero en Caracas, Venezuela; Marina Dias en Brasilia; Stefano Pitrelli en Roma; y Tara Copp, Warren P. Strobel y Souad Mekhennet en Washington contribuyeron a este informe.