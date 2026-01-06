Quiénes son los dibujantes que retrataron a Nicolás Maduro en un tribunal de Nueva York tras su captura

Durante la primera comparecencia del mandatario Nicolás Maduro en la Ciudad de Nueva York, luego del operativo de EE. UU. en Venezuela que provocó su captura, llamaron la atención las ilustraciones publicadas del mandatario en el tribunal.

Vestido con una camisa azul marino sobre la clásica indumentaria de presidiario y con audífonos, la imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por EE. UU. se ha vuelto viral y ampliamente reconocida en los últimos días.

El pasado 5 de enero, Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante el juez Alvin Hellerstein, en el tribunal federal, donde ambos se declararon no culpables de los cargos presentados en su contra.

Sin embargo, surgió la interrogante sobre quién fue la persona encargada de las ilustraciones de Maduro y de otros casos en tribunales estadounidenses.

Se trata de la ilustradora Jane Rosenberg, quien retrata lo que ocurre en la sala del tribunal en múltiples procesos mediáticos.

La artista detrás de los dibujos de Maduro y esposa (reciente), el Chapo Guzmán y Diddy Combs, entre otros es Jane Rosenberg.



Acá más de su trabajo:https://t.co/Fq6fVIAEMp pic.twitter.com/lxft8qSgi2 — creativokk (@creativok2024) January 5, 2026

Medios como la BBC afirman que Rosenberg ha trabajado como ilustradora judicial desde la década de 1980 y que también retrató al presidente Donald Trump durante uno de sus juicios.

Además de Rosenberg, otro ilustrador presente en la audiencia de Nicolás Maduro fue Jorge Torrealba, de 35 años, originario de Venezuela.

A total of four courtroom sketches of Nicolas Maduro and Cilia Flores in US federal court in New York today have been published so far.

The artists are Christine Cornell, Jane Rosenberg, and Elizabeth Williams. pic.twitter.com/lFxdGDzn8j — Courtroom Art (@courtroom_art) January 6, 2026

En sus redes sociales, Torrealba relató que estuvo muy cerca de Maduro en la sala.

"Acabo de ver frente a frente a la persona que nos ha hecho tanto daño a los venezolanos por tantos años", escribió Torrealba, junto a un dibujo de Maduro mientras escuchaba al juez en Nueva York.

Apodado “El Niño”, Torrealba, oriundo de Punto Fijo, se dedica al dibujo, en especial a la caricatura. Según medios como Univisión, su estilo se basa en el humor y la sátira.

