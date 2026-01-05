Imágenes de la audiencia de Maduro en Nueva York, donde se declaró no culpable y denunció haber sido secuestrado

Vestido con una camiseta anaranjada y pantalón beige de presidiario, Maduro, de 63 años, afirmó ante el juez que sigue siendo el presidente de Venezuela. Está acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69 años y quien también se declaró no culpable.

Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza de Caracas el sábado durante ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Trasladado desde una cárcel en Brooklyn, Maduro ingresó este lunes sonriente a la sala de los tribunales federales. Siguió la audiencia con auriculares para la traducción simultánea y tomó notas.

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, dijo Maduro en español. Aseguró haber sido “secuestrado” en su casa en Caracas.

El juez Alvin Hellerstein interrumpió su declaración. “Ya habrá ocasión de abordar todo esto”, le dijo, al pedirle que simplemente confirmase su identidad.

Pero al abandonar la sala Maduro lanzó: “Soy un prisionero de guerra”.

La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo. Mientras tanto, ambos permanecerán detenidos en Nueva York.

Ilustración judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su lectura de cargos en Nueva York, el 5 de enero de 2026. Maduro se declaró inocente. (Foto Prensa Libre: AFP)

La nueva acta de inculpación incluye también el hijo del depuesto mandatario, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, al ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y a un capo narco prófugo.

A las afueras del tribunal en el distrito sur de Manhattan se concentraron dos grupos de manifestantes, a favor y en contra de Maduro.

“Hoy es mi cumpleaños y este es el mejor regalo que podía recibir”, declaró Angel Montero, de 36 años.

En cambio, Sydney Loving, de 31 años, llegó de Minneapolis para protestar contra “las guerras de Estados Unidos”. “No harán a Estados Unidos más seguro, sino a la gente de Wall Street más rica”, aseveró.

Presidenta interina

La audiencia judicial coincidió este lunes con la instalación en Caracas del nuevo Parlamento, ante el cual se juramentó Delcy Rodríguez como presidenta interina.

“Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo Rodríguez en su juramento. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”.

Rodríguez era desde 2018 la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.

Presente en el parlamento, el hijo de Maduro, también legislador, brindó su “apoyo incondicional” a Rodríguez.

En las calles de Caracas, miles marcharon para exigir la liberación del depuesto presidente, constataron periodistas de la AFP.

Ilustración judicial de Nicolás Maduro durante su audiencia en una corte de Nueva York, el 5 de enero de 2026, donde se declaró inocente.

“Independencia política”

La atención por la situación en Venezuela también se centró la sede de la ONU en Nueva York, donde se reunió el Consejo de Seguridad.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a “respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados“, en un discurso leído en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo.

El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que discute los pasos a seguir con las autoridades venezolanas encabezadas por Delcy Rodríguez.

Rodríguez se mostró lista para cooperar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con Estados Unidos.

La Casa Blanca exige que se cumplan sus objetivos, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.

El diplomático estadounidense retirado Brian Naranjo, quien fue el número dos de la embajada de Estados Unidos en Venezuela entre 2014 y 2018 antes de ser expulsado por Maduro, dijo a la AFP por teléfono que Rodríguez “no es una mujer dispuesta a ser la marioneta de Donald Trump o (del secretario de Estado) Marco Rubio. Eso en realidad podría generar más inestabilidad”.

“Ella está aprovechando la oferta de cooperación de Rubio y Trump, diciendo: ‘Claro, cooperaremos’ (…), para ganar espacio y tiempo y consolidar su posición” al frente del gobierno, explicó.

Ilustración judicial de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante su lectura de cargos en Nueva York, el 5 de enero de 2026.

Informe de muertos

No se ha informado oficialmente cuántas personas murieron durante los ataques estadounidenses.

Una organización que agrupa médicos en Venezuela reportó a la AFP unos 70 muertos y 90 heridos, mientras una fuente militar sostuvo que el número de muertos era de al menos 15.

La Habana refirió que 32 cubanos del equipo de seguridad de Maduro murieron combatiendo en los ataques en Caracas. Trump había declarado que “muchos cubanos” cayeron en el operativo.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia declaró el domingo desde su exilio en España que la captura de Maduro “es un paso importante” hacia la normalización de Venezuela, “pero no suficiente”.

El opositor pidió que se respeten los resultados de las elecciones de 2024, que afirma haber ganado, y que se libere a todos los presos políticos para garantizar una “transición democrática”.

La Unión Europea afirmó este lunes que la transición en Venezuela “debe incluir” a la principal líder opositora María Corina Machado, reciente ganadora del premio Nobel de la Paz, a quien Trump apartó del proceso de transición.

Trump no ha hablado hasta ahora de democracia en Venezuela y dijo que las elecciones tendrán que esperar. “Vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido”, aseguró.

Maduro, que se autodefine como socialista, dirigió Venezuela con mano de hierro durante más de una década a través de una serie de elecciones consideradas amañadas. Llegó al poder en 2013 tras la muerte de su carismático mentor, Hugo Chávez.