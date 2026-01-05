Imágenes muestran cómo quedó el Fuerte Tiuna, la base militar más grande de Venezuela, tras el ataque de EE. UU.

El 3 de enero, EE. UU. llevó a cabo un operativo en territorio venezolano, con el cual logró capturar al mandatario Nicolás Maduro.

Durante la madrugada de ese sábado, tanto medios internacionales como locales informaron sobre varias explosiones en Caracas y otras zonas del país, como Miranda, Aragua y La Guaira.

De hecho, las autoridades estadounidenses afirmaron que una de las áreas atacadas fue Fuerte Tiuna, la principal base militar de Venezuela.

Además de albergar dicha base, en Fuerte Tiuna también se encuentran viviendas para las tropas, donde habitan varias familias.

Medios como EFE constataron que varios habitantes tuvieron que abandonar sus viviendas después de las explosiones.

Esta combinación de imágenes creada el 3 de enero de 2026 muestra una imagen satelital proporcionada por Vantor tomada el 22 de diciembre de 2025, que muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, en Caracas, y una imagen satelital proporcionada por Vantor tomada el 3 de enero de 2026, que muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, en Caracas, tras una operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

También afirmaron que una de las detonaciones ocurrió en una montaña cercana a Fuerte Tiuna, donde está ubicada la sede del Ministerio de Defensa. Asimismo, se confirmaron cortes de energía eléctrica.

Esta imagen satelital proporcionada por Vantor, recibida el 3 de enero de 2026, muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, en Caracas.

Por otro lado, varias fotografías satelitales muestran cómo quedó el lugar tras los ataques estadounidenses, en los que predomina una densa nube de humo.

Una imagen satelital facilitada por Vantor muestra el complejo militar venezolano en Fuerte Tiuna, Caracas, tras los ataques estadounidenses del 3 de enero de 2026.

Además, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de las explosiones en varios puntos de la capital venezolana, incluida Fuerte Tiuna.

Una imagen satelital facilitada por Vantor muestra el complejo militar venezolano en Fuerte Tiuna, Caracas, tras los ataques estadounidenses del 3 de enero de 2026.

