Imágenes muestran cómo quedó el Fuerte Tiuna, la base militar más grande de Venezuela, tras el ataque de EE. UU.

Fuerte Tiuna, una de las instalaciones militares más grandes de Venezuela, fue uno de los blancos de los ataques de EE. UU. para capturar a Nicolás Maduro.

Esta imagen satelital distribuida por Vantor, tomada el 3 de enero de 2026, muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, en Caracas, tras una operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: AFP)

Esta imagen satelital distribuida por Vantor, tomada el 3 de enero de 2026, muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, en Caracas, tras una operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: AFP)

El 3 de enero, EE. UU. llevó a cabo un operativo en territorio venezolano, con el cual logró capturar al mandatario Nicolás Maduro.

Durante la madrugada de ese sábado, tanto medios internacionales como locales informaron sobre varias explosiones en Caracas y otras zonas del país, como Miranda, Aragua y La Guaira.

De hecho, las autoridades estadounidenses afirmaron que una de las áreas atacadas fue Fuerte Tiuna, la principal base militar de Venezuela.

Además de albergar dicha base, en Fuerte Tiuna también se encuentran viviendas para las tropas, donde habitan varias familias.

Medios como EFE constataron que varios habitantes tuvieron que abandonar sus viviendas después de las explosiones.

Fuerte Tiuna
Esta combinación de imágenes creada el 3 de enero de 2026 muestra una imagen satelital proporcionada por Vantor tomada el 22 de diciembre de 2025, que muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, en Caracas, y una imagen satelital proporcionada por Vantor tomada el 3 de enero de 2026, que muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, en Caracas, tras una operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. (Foto Prensa Libre: AFP)

También afirmaron que una de las detonaciones ocurrió en una montaña cercana a Fuerte Tiuna, donde está ubicada la sede del Ministerio de Defensa. Asimismo, se confirmaron cortes de energía eléctrica.

Fuerte Tiuna
Esta imagen satelital proporcionada por Vantor, recibida el 3 de enero de 2026, muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, en Caracas. (Foto Prensa Libre: AFP)

Por otro lado, varias fotografías satelitales muestran cómo quedó el lugar tras los ataques estadounidenses, en los que predomina una densa nube de humo.

Venezuelan military complex at Fuerte Tiuna following US attacks
Una imagen satelital facilitada por Vantor muestra el complejo militar venezolano en Fuerte Tiuna, Caracas, tras los ataques estadounidenses del 3 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

Además, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de las explosiones en varios puntos de la capital venezolana, incluida Fuerte Tiuna.

Una imagen satelital facilitada por Vantor muestra el complejo militar venezolano en Fuerte Tiuna, Caracas, tras los ataques estadounidenses del 3 de enero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Lea también: “Fue un daño colateral”: mujer de Caracas cuenta cómo resultó afectada por los ataques de EE. UU. en Venezuela

