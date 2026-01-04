En imágenes: el operativo de EE.UU. para capturar a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores

El gobierno de Estados Unidos difundió las imágenes de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ocurrida durante la madrugada del sábado en Caracas.

El gobierno de Estados Unidos difundió este sábado imágenes de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ocurrida durante la madrugada en Caracas.

A través de su cuenta en su plataforma Truth Social, el presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó una foto de Maduro cuando era trasladado por agentes militares. Allí se lo veía esposado, con anteojeras y los oídos tapados.

El presidente de Venezuela fue llevado por EE.UU. a Nueva York para ser enjuiciado en una causa de narcoterrorismo.

Agentes del FBI en la escalera de descenso del avión que trasladó a Maduro a Nueva York.
El avión que trasladó a Maduro a Nueva York llegó minutos antes del anochecer en la ciudad estadounidense.
Varias personas, entre las que se supone que está Maduro, bajan del avión por una escalera iluminada, rodeados de agentes de seguridad, en un entorno sin luz, ya de noche.
Imagen que muestra el descenso de Maduro del avión después de que cayera el sol.
Imagen oscura que parece mostrar a Maduro en la pista del aeropuerto, rodeado de agentes de seguridad.

El mandatario estadounidense también divulgó imágenes de él y sus funcionarios viendo en directo el despliegue y captura del líder venezolano, en una misión que denominaron “Operación Resolución Absoluta”.

Trump siguió los pasos del operativo desde su residencia en Mar-A-Lago, Florida, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, entre otros asesores.

John Ratcliffe, Donald Trump y Marco Rubio sentados a la mesa, y asesores parados miran detrás.
El director de la CIA, John Ratcliffe, y el secretario de Estado, Marco Rubio, acompañaron a Trump mientras se desarrolló el operativo.
Ratcliffe con las dos manos juntas frente a su rostro, y Trump con cara seria y las manos sobre la mesa, una encima de la otra.
Hegseth, Ratcliffe, Rubio y Trump.
Ratcliffe parado detrás del respaldo de una silla y Trump sentado a la mesa.
Los rostros de Rubio y Trump, con una pantalla detrás.
Trump y Rubio.
Hegseth está parado, apuntando hacia algo delante, mientras Ratcliffe y Trump miran lo que señala.
Ratcliffe y Hegseth miran una laptop en la que trabaja un funcionario.
Un funcionario hace un gesto con la mano mientras mira hacia delante, y Hegseth mira atento con su mano izquierda sobre la parte inferior de su cara.
Trump y Ratcliffe parados.

En Caracas se registraron varias explosiones durante el operativo estadounidense.

Columna de fuego y humo en Caracas.
Columna de fuego y humo en Caracas. Delante se ven edificios que no fueron impactados por el ataque.
Columna de humo en Fuerte Tiuna
Uno de los puntos atacados por Estados Unidos fue Fuerte Tiuna en Caracas.

Horas más tarde, Trump encabezó una conferencia de prensa para anunciar la captura de Maduro y de su esposa, e informar que EE.UU. gobernará el país sudamericano durante un período de transición.

Donald Trump está parado frente a un atril con micrófono. Detrás está Marco Rubio y, junto a él, una bandera de Estados Unidos. De fondo se ven funcionarios y frente a Trump hay periodistas.
Trump y sus principales funcionarios involucrados en la operación dieron una conferencia de casi una hora en Mar-A-Lago, residencia privada del presidente en Florida.
Trump de fondo. Delante, una cámara de televisión y varias personas.

Uno de los puntos atacados en Caracas fue el Fuerte Tiuna, donde se encuentra la sede del Ministerio de la Defensa, varias unidades de infantería y blindados que protegen Caracas y también la residencia de altos funcionarios, incluido el propio Maduro.

Aquí puedes ver cómo se veía la zona antes del ataque y cómo quedó después.

