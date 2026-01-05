Internacional
Quién es Barry Pollack, el abogado que defenderá a Nicolás Maduro en Nueva York
Pollack es un abogado reconocido por defender a Julián Assange en el caso "Wikileaks".
Barry Pollack (derecha), miembro del equipo legal del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se dirige a los medios de comunicación junto a la abogada Jennifer Robinson a las puertas del Tribunal Federal de los Estados Unidos en la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, en Saipán, Islas Marianas del Norte, el 26 de junio de 2024. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 5 de enero, el mandatario Nicolás Maduro, quien fue capturado por las fuerzas estadounidenses en Caracas, se declaró inocente de narcoterrorismo, luego de comparecer en un tribunal de la Ciudad de Nueva York.
Además de la captura del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores, otro aspecto que llamó la atención de los medios internacionales es quién será el abogado defensor.
Se trata de Barry Pollack, un nombre que no es ajeno a casos de alto impacto, ya que es el mismo abogado que defendió a Julian Assange en el caso conocido como “Wikileaks”.
Pollack también logró la exoneración de un antiguo ejecutivo del gigante energético Enron, tras un escándalo de fraude en la empresa.
Otro caso relacionado con él es el de Martin Tankleff, un hombre acusado erróneamente del asesinato de su padre cuando tenía 17 años.
Pollack, con 30 años de experiencia, fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados Penales, Defensores, y se especializa en delitos financieros, corrupción y seguridad nacional.
Este lunes, Pollack se presentó como abogado defensor de Maduro en el tribunal del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, en medio de gran expectativa, luego de la captura del mandatario tras tensiones entre EE. UU. y Venezuela.
Durante la audiencia, Pollack afirmó que, de forma preliminar, no solicitará la libertad bajo fianza para Maduro. Sin embargo, cuestionó la “legalidad de la abducción militar” del mandatario.
De acuerdo con medios como PBS, Pollack afirmó que Maduro es “un jefe de un Estado soberano y tiene derecho al privilegio”, al criticar la intervención estadounidense en Caracas.
