Quién es Barry Pollack, el abogado que defenderá a Nicolás Maduro en Nueva York

Este 5 de enero, el mandatario Nicolás Maduro, quien fue capturado por las fuerzas estadounidenses en Caracas, se declaró inocente de narcoterrorismo, luego de comparecer en un tribunal de la Ciudad de Nueva York.

Además de la captura del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores, otro aspecto que llamó la atención de los medios internacionales es quién será el abogado defensor.

Se trata de Barry Pollack, un nombre que no es ajeno a casos de alto impacto, ya que es el mismo abogado que defendió a Julian Assange en el caso conocido como “Wikileaks”.

Pollack también logró la exoneración de un antiguo ejecutivo del gigante energético Enron, tras un escándalo de fraude en la empresa.

Otro caso relacionado con él es el de Martin Tankleff, un hombre acusado erróneamente del asesinato de su padre cuando tenía 17 años.

MADURO CONTRATA AL ABOGADO DE JULIAN ASSANGE. El penalista Barry Pollack, artífice del acuerdo que permitió la salida de Julian Assange tras 15 años de litigio, se persona hoy en el caso de Nicolás Maduro en Nueva York.



Qué es el documento: “appearance of counsel” presentado hoy… pic.twitter.com/NdU99Lke5u — David Alandete (@alandete) January 5, 2026

Pollack, con 30 años de experiencia, fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados Penales, Defensores, y se especializa en delitos financieros, corrupción y seguridad nacional.

Este lunes, Pollack se presentó como abogado defensor de Maduro en el tribunal del Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, en medio de gran expectativa, luego de la captura del mandatario tras tensiones entre EE. UU. y Venezuela.

Atentos, muy atentos, a esta foto. A la izquierda, el abogado de Maduro, Barry Pollack. A la derecha, el juez Baltasar Garzón. Estrechos cooperadores en la defensa de Julian Assange. Aquí en Reino Unido en 2020... pic.twitter.com/6OUeGvVnfv — David Alandete (@alandete) January 5, 2026

Durante la audiencia, Pollack afirmó que, de forma preliminar, no solicitará la libertad bajo fianza para Maduro. Sin embargo, cuestionó la “legalidad de la abducción militar” del mandatario.

De acuerdo con medios como PBS, Pollack afirmó que Maduro es “un jefe de un Estado soberano y tiene derecho al privilegio”, al criticar la intervención estadounidense en Caracas.

