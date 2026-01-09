“Será muy beneficioso”: los detalles de la reunión que Trump y Petro tendrán en la Casa Blanca

Donald Trump, presidente de EE. UU., reveló este 9 de enero más detalles sobre la reunión que sostendrá con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, en la Casa Blanca.

Mediante una publicación en su red Truth Social, Trump informó que el encuentro con Petro se llevará a cabo en la primera semana de febrero.

La confirmación se dio luego de que ambos mandatarios sostuvieran una llamada telefónica el pasado 7 de enero, tras varios momentos tensos entre ellos, motivados por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero", afirmó el presidente Trump en su red social.

Agregó que el encuentro será "beneficioso" para ambos países, y que se abordará el asunto del narcotráfico en Colombia.

"Estoy seguro de que será muy beneficioso tanto para Colombia como para Estados Unidos, pero es fundamental detener el ingreso de cocaína y otras drogas a nuestro país", añadió el mandatario.

Antes de la llamada, Trump había acusado en reiteradas ocasiones a Petro de estar vinculado con el tráfico de cocaína en Colombia.

Además, ante los cuestionamientos sobre si planeaba llevar a cabo alguna acción militar en Colombia, similar a lo ocurrido en Venezuela, Trump se limitó a decir que "le sonaba bien" la idea.

Petro, por su parte, expresó su rechazo al operativo de EE. UU. en Venezuela. No obstante, un artículo de The New York Times aseguró que el mandatario colombiano tenía "temor" de una intervención militar en su país.

Por otro lado, Washington aún no ha emitido comentarios sobre la posible restitución del visado a Petro, el cual fue revocado por el Gobierno estadounidense en septiembre del 2025, después de que el presidente colombiano criticara a la Administración Trump durante su visita a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

