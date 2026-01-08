Los detalles de la liberación en Venezuela de presos políticos bajo presión de Donald Trump

Venezuela comenzó a liberar este jueves a un número “importante” de detenidos por razones políticas, una medida que según la Casa Blanca muestra la influencia de Donald Trump en el país tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro.

Se trata de las primeras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, que asumió funciones tras los bombardeos de Estados Unidos el sábado que condujeron a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras“, dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada.

Cinco de los liberados son españoles, entre ellos la activista Rocío San Miguel, quien tiene doble nacionalidad, informó el gobierno español. “Está bien”, dijo a la AFP en Caracas su abogada, Theresly Malave.

“Este es un ejemplo de cómo el presidente está utilizando al máximo su influencia para hacer lo correcto para el pueblo estadounidense y el venezolano“, afirmó la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado a la AFP.

Jorge Rodríguez no precisó cuántas personas ni quiénes quedarán en libertad, pero agradeció las gestiones de los gobiernos de España, Brasil y Catar.

Tras una llamada telefónica, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par colombiano, Gustavo Petro, saludaron el anuncio, al igual que el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

La oenegé Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.

Una vez capturados, Maduro y su esposa fueron llevados a Nueva York, donde enfrentan a la justicia por narcotráfico y otros cargos.

