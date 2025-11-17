EE. UU. explica por qué restringió el visado a varios ciudadanos de Nicaragua

EE. UU. explica por qué restringió el visado a varios ciudadanos de Nicaragua

El Departamento de Estado de EE. UU. indicó que, entre las personas sancionadas, hay propietarios de empresas de transporte.

Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Este 17 de noviembre el Departamento de Estado de EE. UU. anunció la revocación de visados para algunos ciudadanos originarios de Nicaragua, a quienes se les acusa de facilitar "la entrada a inmigrantes ilegales".

En un comunicado oficial, el Departamento de Estado no detalló la identidad de los sancionados, sólo afirmó que se llevaron a cabo investigaciones que permitieron descubrir el tráfico de migrantes por medio de personas nicaraguenses.

"Las investigaciones indican que las entidades que representan estas personas facilitaron el tránsito por Nicaragua, debido a las políticas migratorias permisivas de la dictadura nicaragüense, que desestabilizan la región e impulsan la inmigración ilegal a Estados Unidos", afirma el Departamento en su comunicado.

Dentro de las personas sancionadas, según las autoridades estadounidenses, son propietarios y altos ejecutivos de empresas de transporte, y según el Departamento, habrían facilitado la movilización de "extranjeros que presenten inmigrar ilegalmente a EE. UU.".

Esta medida se suma a la larga lista de políticas antiinmigración de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, que desde su regreso al poder se ha enfocado en cumplir su promesa de reducir drásticamente la migración hacia Estados Unidos.

En lo que va de año, el Gobierno estadounidense ha cancelado más de 80 mil visas por diversos motivos. Según el Departamento de Estado, la mitad de las visas fueron canceladas por agresión, robo y conducir bajo los efectos del alcohol.

Lea también: Operación Lanza del Sur: Trump dice que ya decidió sobre Venezuela, pero no puede decir qué será

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Redacción EFE

Donald Trump  Nicaragua Estados Unidos Visa Visados 
