Operación Lanza del Sur: Trump dice que ya decidió sobre Venezuela, pero no puede decir qué será

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este 14 de noviembre “ya me decidí“, al ser cuestionado por periodistas sobre sus reuniones sobre Venezuela y sus siguientes acciones militares.

Trump aseguró tener una decisión pero agregó que no puede decir “qué será”, cuando una periodista le cuestionó sobre las varias reuniones que ha sostenido con el Pentágono sobre las acciones militares desplegadas en el Caribe cerca de Venezuela.

Las breves palabras del presidente, capturadas en audio por una periodista, tuvieron lugar en su caminata rumbo al avión presidencial en el cual salió esta tarde de Washington D.C. rumbo a Florida para pasar el fin de semana.

Una hora antes de su salida de la Casa Blanca, el Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario había estado reunido este viernes con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otras autoridades del Pentágono para discutir “una serie de opciones” puestas sobre la mesa para avanzar con la estrategia militar contra Venezuela.

El diario capitalino citó a un funcionario bajo anonimato que afirmó que las fuerzas desplegadas en el Caribe estaban esperando ordenes para atacar y responder a nuevos operativos.

El mismo funcionario dijo que Trump es “muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica, y algo que hace muy bien es no dictar ni transmitir a nuestros adversarios lo que quiere hacer a continuación“.

Además, el Comando Sur publicó un nuevo video de otra embarcación en el Caribe siendo eliminada con cuatro supuestos narcotraficantes a bordo, quienes fueron “asesinados“, según la publicación en X.

Desde el jueves, la Administración Trump ha enmarcado su despliegue militar cerca de Venezuela bajo el nombre de ‘Lanza del Sur‘, una misión que ha generado incertidumbre por no conocer detalles de sus alcances y que de acuerdo con Hegseth tiene como objetivo eliminar las drogas que son traficadas rumbo a territorio norteamericano.