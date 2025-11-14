Operación Lanza del Sur: Trump dice que ya decidió sobre Venezuela, pero no puede decir qué será

Internacional

Operación Lanza del Sur: Trump dice que ya decidió sobre Venezuela, pero no puede decir qué será

Trump afirma que “ya decidió” sus próximas acciones sobre Venezuela tras reuniones con el Pentágono, pero evita revelar cuál será su plan.

EFE

|

Estados Unidos mantiene embarcaciones militares en aguas del Caribe desde las cuales ha dirigido ataques contra supuestos narcotraficantes. (Foto Prensa Libre: Comando Sur de EE. UU.)

Estados Unidos mantiene embarcaciones militares en aguas del Caribe desde las cuales ha dirigido ataques contra supuestos narcotraficantes. (Foto Prensa Libre: Comando Sur de EE. UU.)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este 14 de noviembre “ya me decidí“, al ser cuestionado por periodistas sobre sus reuniones sobre Venezuela y sus siguientes acciones militares.

Trump aseguró tener una decisión pero agregó que no puede decir “qué será”, cuando una periodista le cuestionó sobre las varias reuniones que ha sostenido con el Pentágono sobre las acciones militares desplegadas en el Caribe cerca de Venezuela.

Las breves palabras del presidente, capturadas en audio por una periodista, tuvieron lugar en su caminata rumbo al avión presidencial en el cual salió esta tarde de Washington D.C. rumbo a Florida para pasar el fin de semana.

Una hora antes de su salida de la Casa Blanca, el Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario había estado reunido este viernes con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y otras autoridades del Pentágono para discutir “una serie de opciones” puestas sobre la mesa para avanzar con la estrategia militar contra Venezuela.

EN ESTE MOMENTO

Harvest Hill elabora bebidas reconocidas como SunnyD, Juicy Juice y Little HUG, entre otras, con fuerte presencia en el mercado de consumo masivo en EE. UU. (Foto Prensa Libre:)

Estados Unidos destaca adquisición de Harvest Hill por parte del consorcio guatemalteco Castillo Hermanos

Right
Hombres armados intercambian disparos en plena vía pública de Huehuetenango, durante una balacera que dejó un muerto y dos heridos. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

¿Qué tipo de armas incautó la PNC tras la balacera registrada en Huehuetenango?

Right

El diario capitalino citó a un funcionario bajo anonimato que afirmó que las fuerzas desplegadas en el Caribe estaban esperando ordenes para atacar y responder a nuevos operativos.

El mismo funcionario dijo que Trump es “muy bueno para mantener la ambigüedad estratégica, y algo que hace muy bien es no dictar ni transmitir a nuestros adversarios lo que quiere hacer a continuación“.

Además, el Comando Sur publicó un nuevo video de otra embarcación en el Caribe siendo eliminada con cuatro supuestos narcotraficantes a bordo, quienes fueron “asesinados“, según la publicación en X.

Desde el jueves, la Administración Trump ha enmarcado su despliegue militar cerca de Venezuela bajo el nombre de ‘Lanza del Sur‘, una misión que ha generado incertidumbre por no conocer detalles de sus alcances y que de acuerdo con Hegseth tiene como objetivo eliminar las drogas que son traficadas rumbo a territorio norteamericano.

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump Tendencias mundiales Venezuela 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS