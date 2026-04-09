Su pareja la habría enterrado en una fosa: los detalles de la muerte de una tiktoker en Costa Rica

Las autoridades de Costa Rica confirmaron este 9 de abril el hallazgo del cuerpo de una mujer originaria de Nicaragua, además de la captura de su pareja como principal sospechoso de su muerte.

La mujer fue identificada como Junieysis Merlo Espinoza, de 29 años. Su cuerpo fue encontrado en una fosa cerca de una obra en construcción.

Medios locales de Costa Rica y Nicaragua señalaron que la víctima era creadora de contenido en la plataforma TikTok, donde tenía más de 15 mil seguidores y documentaba su vida junto a sus dos hijas.

Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que Espinoza fue vista por última vez el pasado 31 de marzo en un residencial privado, en Santa Ana.

La residencia donde fue vista Espinoza por última vez, según Soto, se encuentra a unos 15 kilómetros al oeste de San José. En ese lugar vivía con su pareja y sus dos hijas.

🚨 Joven nicaragüense es encontrada muerta en una fosa en Costa Rica



El cuerpo de la joven nicaragüense Junieysis Adely Merlo Espinoza, reportada como desaparecida desde finales de marzo, fue localizado la madrugada de este jueves en una fosa dentro de una vivienda en Salitral… pic.twitter.com/hUupXdpPSD — La Mesa Redonda (@lamesaredondan1) April 9, 2026

"Se logra establecer que hubo movimientos de tierra con maquinaria el día de su desaparición y se hizo una fosa de dos metros de profundidad", señaló el director del OIJ.

La autoridad indicó que el 8 de abril se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda de Espinoza, y hoy, a las 2.00 horas, su cuerpo fue localizado.

🇨🇷🇳🇮 El OIJ confirmó la localización del cuerpo de Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, quien estaba desaparecida desde el 31 de marzo, en una fosa dentro de un residencial en Salitral de Santa Ana.#LaMesaRedonda #Nicaragua pic.twitter.com/Ui6viZMPI3 — La Mesa Redonda (@lamesaredondan1) April 9, 2026

Las investigaciones preliminares señalan que el sospechoso trabajaba en edificaciones ubicadas en un terreno a 500 metros de la casa de la víctima.

El hombre presuntamente habría pedido a sus trabajadores que hicieran un agujero con el pretexto de canalizar aguas, pero lo habría utilizado para enterrar el cuerpo de Espinoza.

"De acuerdo con nuestra hipótesis inicial, el responsable podría ser su pareja, un masculino de apellido Ramírez, de 57 años y padre de las dos hijas", señaló Soto.

Mientras que la pareja de Espinoza se encuentra detenida, sus hijas fueron puestas bajo custodia del Patronato Nacional de la Infancia.

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