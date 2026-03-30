¿Por una llamada? El caso de la mujer que fue amordazada y calcinada en República Dominicana

Consternación y preocupación se han generado en República Dominicana debido al caso de una mujer de 32 años que fue amordazada y calcinada dentro de su residencia.

El caso continúa bajo investigación de las autoridades, pero ha generado impacto porque, de acuerdo con varias teorías e hipótesis, la mujer habría sido engañada mediante una llamada telefónica.

Infobae informa que el caso ocurrió en el municipio de Sabana Iglesia, en la provincia de Santiago, el pasado 28 de marzo, cuando la mujer, identificada como Yulenny Carolina Frías, se encontraba en compañía de sus familiares en un local de comida.

El medio argentino cita declaraciones de los familiares de la víctima, quienes dijeron que, aproximadamente a las 23 horas, Yulenny recibió una llamada.

Tras contestar, la mujer regresó sola a su casa y, desde entonces, su familia y conocidos no recibieron más comunicación de su parte.

El vocero de la Policía Nacional de República Dominicana, Diego Pesqueira, informó que en la madrugada del 29 de marzo se halló el cuerpo de Frías dentro de su residencia, amordazada y calcinada.

🇩🇴 🔴 HORROR EN REPÚBLICA DOMINICANA: mujer fue encontrada amordazada y calcinada dentro de su propia casa.



El municipio de Sabana Iglesia, en Santiago, no sale del asombro tras el hallazgo del cuerpo de Yulenny Carolina Frías de León, de 32 años. Lo que comenzó como una salida… pic.twitter.com/OCbeVLo5I4 — MACHI 👑 (@arroba_machi) March 30, 2026

El jefe de la Policía señaló que el cuerpo de la mujer presentaba quemaduras de tercer y cuarto grado y varios signos de violencia.

Las investigaciones tienen como principales sospechosos a la pareja de Frías, así como a una expareja de ella.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de República Dominicana lleva a cabo la autopsia para determinar si la causa de muerte de Yulenny fue por las quemaduras o por otros motivos.

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