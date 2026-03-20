Habrían maltratado a una menor de cuatro años: los detalles de la captura de una pareja en Santa Rosa

La Policía Nacional Civil informó este 20 de marzo sobre la captura de una pareja señalada de maltratar a personas menores de edad en Santa Rosa.

De acuerdo con el informe de la Policía emitido este viernes, la pareja fue capturada en el caserío Las Mercedes, Barberena, Santa Rosa.

Los detenidos fueron Luis “N”, de 26 años, señalado del delito de femicidio en grado de tentativa, violación con agravación de la pena, agresión sexual con agravación de la pena, circunstancias especiales de agravación y maltrato contra personas menores de edad.

La segunda persona capturada fue Cindy “N”, de 34 años, señalada de maltrato contra personas menores de edad y con una orden de captura de fecha 19 de marzo del 2026.

Las capturas, de acuerdo con la PNC, se efectuaron luego de una denuncia según la cual una menor de edad habría sido agredida por los ahora aprehendidos.

Investigadores de la #SGIC en Barberena, Santa Rosa, reportan la captura de Luis “N”, de 26 años, señalado de femicidio en grado de tentativa, violación con agravación de la pena, agresión sexual con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación pic.twitter.com/DoXsMnAHuV — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 20, 2026

De acuerdo con la denuncia, el 14 de febrero del 2026 una niña de cuatro años fue ingresada en el Hospital Nacional de Cuilapa por una supuesta caída.

“Sin embargo, la niña presentaba lesiones hechas por agresiones físicas”, señaló la PNC.

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