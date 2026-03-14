Justicia
Autoridades detallan la captura de Nyurka “N” durante intento de visita conyugal en prisión
La PNC informó de la captura de una mujer que pretendía efectuar una visita conyugal en la Granja Penal Canadá.
Nyurka "N" es capturada cuando se disponía a visitar a un reo en la Granja Penal Canadá. (Foto Prensa Libre: PNC)
Nyurka "N", de 22 años, fue detenida en el ingreso de la Granja Penal Canadá, en el kilómetro 68.5 de la ruta a Taxisco, Santa Rosa, debido a una acusación por estafa propia, del 8 de enero del 2026, emitida por un juzgado de Escuintla.
La captura se registró el viernes 13 de marzo, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Nyurka "N" se dirigía a visitar a su conviviente, José Manuel Valenzuela Woltke, quien se encuentra recluido en dicho centro carcelario desde octubre del 2025, añadió la PNC.
Valenzuela fue capturado en flagrancia cuando despojaba de sus pertenencias a varios ciudadanos en Santa Rosa.
El día de la captura, agentes le incautaron varios teléfonos celulares y un arma de gas comprimido con la que efectuaba los asaltos.
“También se le investiga a esta mujer, capturada, porque en su cuenta bancaria recibía depósitos monetarios de personas que eran extorsionadas por su conviviente desde la cárcel”, según el informe policial.
Para leer más: Capturan a mujer en cárcel de Escuintla cuando trataba de visitar a su pareja a quien ella misma denunció
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