Capturan a mujer en cárcel de Escuintla cuando trataba de visitar a su pareja a quien ella misma denunció

Capturan a mujer en cárcel de Escuintla cuando trataba de visitar a su pareja a quien ella misma denunció

Una mujer fue capturada en el ingreso al complejo carcelario de Escuintla, señalada de encubrimiento propio.

CAPTURAN A SINDY N EN ESCUINTLA. ENCUBRI, PROPIO

Sindy “N es capturada en Escuintla cuando se disponía a visitar a reo. (Foto Prensa Libre: PNC)

Una mujer fue capturada este miércoles 4 de marzo en el ingreso a un centro carcelario, donde pretendía visitar a su pareja, a quien denunció el pasado sábado 28 de febrero, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Se trata de Sindy “N”, de 30 años, aprehendida en el puesto de control y registro que mantienen policías de la Comisaría de Escuintla en el ingreso a los centros carcelarios Renovación I y Granja Penal Canadá.

Según la PNC, la detenida es requerida por un juzgado de Santa Lucía Cotzumalguapa por el delito de encubrimiento propio.

La detenida denunció a su conviviente, identificado como Byron “N”, de 36 años, capturado en la aldea Ceiba Amelia, La Gomera, por los delitos de agresión y violencia contra la mujer. Ahora la capturada pretendía visitarlo.

Según la base de datos policial, también fue capturada junto a un hombre en el 2020, cuando portaba una pistola ilegal.

Otra captura

En otro caso, la PNC reportó la detención de Ervin “N”, de 32 años, en la 13 calle de la zona 1 de la capital.

Investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal, en coordinación con fiscales, efectuaron la captura de esta persona, señalada de violencia contra la mujer.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Cárcel Renovación 1 Encubrimiento propio Escuintla Policía Nacional Civil 

