“Arrasan con 30 manzanas de bosque”: capturan a cuatro hombres por tala ilegal y decomisan maquinaria

Policías de la División de Protección a la Naturaleza capturaron a cuatro personas señaladas de tala inmoderada e ilegal en la finca Los Chagüite, Taxisco, Santa Rosa, informó este jueves 19 de febrero la Policía Nacional Civil (PNC).

Se trata de Sergio “N”, de 40 años; Rudy “N”, de 39; Adán “N”, de 38, y Hugo “N”, de 39.

Según la PNC, los cuatro fueron sorprendidos en flagrancia mientras operaban maquinaria pesada para la remoción de material y la tala de árboles.

La institución consignó ocho retroexcavadoras y tres tractores de distintas marcas.

Agregó que el decomiso de la maquinaria se realizó tras comprobarse la tala inmoderada en 30 manzanas de terreno, donde fueron afectadas especies como güiligüiste, cedro, caulote, hormigo, palo blanco, madre cacao y mulato, algunas incluidas en listados de especies amenazadas.

Al solicitar la documentación que avalara los trabajos forestales —emitida por el Instituto Nacional de Bosques (Inab)—, los implicados indicaron carecer de los permisos correspondientes, según el informe policial.

Tanto los detenidos como la maquinaria quedaron a disposición del juez competente, concluyó la PNC.

