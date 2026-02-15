Capturan en Escuintla a nueve señalados por tala y movimiento de tierra ilegales

Justicia

Capturan en Escuintla a nueve señalados por tala y movimiento de tierra ilegales

El Ministerio Público informa de capturas por supuestas acciones ilegales en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
 

TALA ILEGAL EN SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA

Área donde fueron capturadas nueve personas en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. (Foto Prensa Libre: compartida por el MP)

El Ministerio Público (MP) informó que este domingo 15 de febrero fueron capturadas nueve personas en San Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

El caso está a cargo de la agencia fiscal de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente en Escuintla, que coordinó la diligencia con la Policía Nacional Civil.

Según el MP, se registró la aprehensión en flagrancia de las nueve personas, sorprendidas mientras talaban árboles y realizaban movimientos de tierra sin contar con los documentos legales que respaldaran dichas actividades.

De acuerdo con la Fiscalía, en el área fueron incautadas diversas maquinarias de construcción y varios árboles derribados, elementos que contribuirán al fortalecimiento de la investigación.

Los capturados fueron puestos a disposición de un juez competente para solventar su situación jurídica, agregó el ente investigador.

Los detenidos son:

  • Abelardo R.
  • Gerber T.
  • Alberto R.
  • Bernardo M.
  • Josué M.
  • Artemio G.
  • Óscar R.
  • Cleiber Q.
  • Roberto G.

