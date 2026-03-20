Semana Santa 2026 en Ciudad de Guatemala: procesión del Santo Cristo Yacente “Cristo de los Pobres” del templo El Calvario, horarios y detalles

La imagen del Santo Cristo Yacente “Cristo de los Pobres” recorrerá las calles de la ciudad de Guatemala entre la zona 1 y 3, en un momento de recuerdo del sacrificio de Jesucristo en la cruz y como anuncio de la promesa de su resurrección.

Entre nubes de incienso, sobre alfombras de aserrín y con aroma a corozo, la procesión de la Parroquia Rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, templo El Calvario, en la Ciudad de Guatemala, honrará este momento de fe y recogimiento.

El Santo Cristo Yacente “Cristo de los Pobres” recibió veneración en el templo El Calvario de la ciudad de Santiago de Guatemala. Esta imagen, venerada por el Santo Hermano Pedro de Betancur, estaba situada en la capilla final del vía crucis en 1667.

En 1779, el Sepultado fue trasladado a la Nueva Guatemala de la Asunción y ubicado en un rancho pajizo en el área del actual Parque Concordia. Un documento de 1657, encontrado en el interior de un Cristo Crucificado de El Calvario antigüeño, indica que este y un “Santo Sepulcro” (1643) son obras del escultor Pedro de la Rosa, quien sería Pedro de Mendoza, según el arquitecto Mario Ubico Calderón.

Fue el Viernes Santo, 4 de abril de 1896, cuando esta imagen salió en procesión por primera vez en la ciudad de Guatemala.

Este es el recorrido, horarios y puntos de referencia del cortejo procesional:

Santo Cristo Yacente “Cristo de los Pobres”

Fecha: Viernes Santo, 3 de abril

Lugar: Parroquia Rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, templo El Calvario

Ubicación: 6a. avenida “A” y 18 calle, zona 1

Puntos de referencia

15 horas: salida

16.10 horas: Municipalidad de Guatemala

18.10 horas: Cementerio General

20.45 horas: Hospital General San Juan de Dios

23.20 horas: Catedral Metropolitana

01.23 horas: Parque Concordia

02.15 horas: entrada

Mapa del recorrido procesional del Santo Cristo Yacente “Cristo de los Pobres” del templo El Calvario. (Diseño: Prensa Libre)