Una cita médica por dolor abdominal reveló cómo una niña de 4 años era víctima de agresiones sexuales presuntamente por su padrastro

El caso de una niña de 4 años que fue víctima de abuso sexual y agresiones físicas salió a la luz luego de que médicos detectaran señales de violencia durante una evaluación clínica.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP), la menor fue trasladada en febrero de este año a un centro de salud por presentar dolor abdominal. Fue llevada por su madre y el conviviente de esta, ahora ambos guardan prisión preventiva.

Según las pesquisas, la niña vivía con su padrastro luego de que su madre se mudara con él, contexto en el cual ocurrieron las agresiones.

El personal médico que la atendió advirtió que la niña podría ser víctima de abusos sexuales y físicas, por lo que fue referida a un hospital. En ese centro asistencial, durante el reconocimiento médico, se identificaron lesiones en distintas partes del cuerpo.

La fiscalía dijo que los hallazgos clínicos permitieron establecer indicios de agresión sexual, así como de violencia física que también puso en riesgo la vida de la menor, según los peritajes realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

“Los peritajes de Inacif determinaron que la menor no solo presentaba agresiones de naturaleza sexual, sino también en contra de su integridad física y de su vida”, agregó el MP.

Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre octubre del 2025 y febrero de este año, en una vivienda ubicada en la aldea Las Mercedes, Barberena, Santa Rosa.

Por este caso, el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal con competencia específica para delitos contra la niñez resolvió ligar a proceso y dictar prisión preventiva contra Sindi M. y Luis P.

Ambos enfrentan cargos por femicidio en grado de tentativa, violación con agravación de la pena con circunstancias especiales de agravación y agresión sexual con agravación de la pena con circunstancias especiales de agravación.

De acuerdo con las pesquisas, Luis P. habría cometido los abusos contra la menor, mientras que la madre es señalada de haber generado un entorno que facilitó las agresiones, al exponer a la niña a daños físicos, morales y sexuales.