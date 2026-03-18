De Panamá a prisión: el caso del salvadoreño condenado a 65 años por la muerte de su expareja

Las autoridades de El Salvador recibieron el 17 de marzo a un connacional extraditado desde Panamá, quien debe cumplir una condena de 65 años de prisión por los delitos de femicidio y homicidio.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República de El Salvador, el individuo fue identificado como José Iván Blanco Ventura.

Las autoridades salvadoreñas señalaron que Ventura habría asesinado a su expareja y a su acompañante en septiembre de 2022, en San Miguel.

Según las autoridades, Ventura huyó del país luego de cometer el delito, pero fue detenido en agosto de 2025.

"Este sujeto será puesto a disposición del tribunal correspondiente para que cumpla su condena", señaló la fiscalía.

#CombateAlCrimen | La @FGR_SV recibió a José Iván Blanco Ventura, extraditado desde Panamá para cumplir una condena de 65 años de prisión por los delitos de feminicidio y homicidio agravado.



Blanco Ventura es responsable de asesinar a su expareja y a un acompañante en septiembre… pic.twitter.com/lP3hvpLvGw — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 17, 2026

Medios como El Mundo detallaron que Ventura recibió 35 años de cárcel por feminicidio y 30 años adicionales por homicidio agravado.

El medio afirmó que el salvadoreño fue condenado en ausencia en marzo de 2024 por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.

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