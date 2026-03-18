De Panamá a prisión: el caso del salvadoreño condenado a 65 años por la muerte de su expareja

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De Panamá a prisión: el caso del salvadoreño condenado a 65 años por la muerte de su expareja

Las autoridades de El Salvador informaron sobre la detención de un hombre ya condenado a 65 años luego de huir a Panamá.

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Salvadoreño detenido

UN hombre que fue condenado a 65 años de prisión por la muerte de su expareja fue recibido por las autoridades salvadoreñas tras ser deportado desde Panamá. (Foto Prensa Libre: @FGR_SV)

Las autoridades de El Salvador recibieron el 17 de marzo a un connacional extraditado desde Panamá, quien debe cumplir una condena de 65 años de prisión por los delitos de femicidio y homicidio.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República de El Salvador, el individuo fue identificado como José Iván Blanco Ventura.

Las autoridades salvadoreñas señalaron que Ventura habría asesinado a su expareja y a su acompañante en septiembre de 2022, en San Miguel.

Según las autoridades, Ventura huyó del país luego de cometer el delito, pero fue detenido en agosto de 2025.

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"Este sujeto será puesto a disposición del tribunal correspondiente para que cumpla su condena", señaló la fiscalía.

Medios como El Mundo detallaron que Ventura recibió 35 años de cárcel por feminicidio y 30 años adicionales por homicidio agravado.

El medio afirmó que el salvadoreño fue condenado en ausencia en marzo de 2024 por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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