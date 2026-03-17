Bukele impulsa cadena perpetua en El Salvador para homicidas, violadores y terroristas

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite imponer cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas, a propuesta del Gobierno de Nayib Bukele, con el respaldo de 59 de los 60 diputados; la modificación al artículo 27 de la Constitución aún debe ser ratificada para entrar en vigor y se enmarca en la política de seguridad del Ejecutivo y el régimen de excepción vigente desde el 2022.

La Asamblea Legislativa aprobó la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, que hasta ahora prohibía las penas perpetuas. La nueva redacción establece que la cadena perpetua “solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y recibió el respaldo mayoritario de diputados del partido oficialista Nuevas Ideas, sus aliados y dos legisladores de oposición.

Tras esta aprobación, el Congreso deberá ratificar la reforma en una nueva sesión plenaria para que cobre vigencia y se modifique oficialmente el texto constitucional.

Por qué se impulsa la medida

El Gobierno salvadoreño argumenta que la reforma responde a la necesidad de fortalecer el combate contra estructuras criminales, en especial pandillas, en el contexto del régimen de excepción implementado desde marzo del 2022.

Diputados de la Asamblea Legislativa participan en una sesión plenaria este martes en San Salvador (El Salvador). El Gobierno del presidente Nayib Bukele propuso este martes a la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), una reforma constitucional para que se permita la cadena perpetua para "homicidas, violadores y terroristas". (Foto: Prensa Libre, EFE/Rodrigo Sura).

Según Villatoro, la medida busca consolidar herramientas legales para garantizar seguridad y evitar la reincidencia de delitos graves. La propuesta también contempla reformas al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras normativas.

El presidente Nayib Bukele respaldó públicamente la iniciativa y señaló que la reforma permitirá establecer sanciones más severas contra quienes cometan delitos considerados de alto impacto.

Críticas y contexto de la aprobación

La aprobación se realizó sin estudio ni debate previo en el pleno legislativo, lo que ha generado cuestionamientos de distintos sectores.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre posibles riesgos en la aplicación de la medida, en un contexto donde más de 91 mil personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción y al menos 500 han muerto bajo custodia estatal.

Además, en el 2025 se aprobó una reforma que permite modificar la Constitución en una sola legislatura, lo que agiliza este tipo de cambios legales.

Para que la reforma entre en vigor, la Asamblea Legislativa deberá ratificarla en otra sesión plenaria. Posteriormente, se deberán adecuar leyes secundarias para aplicar la cadena perpetua conforme a la nueva disposición constitucional.

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