Cómo el financiamiento informal en El Salvador ha llegado a registrar hasta US$5 mil 200 millones

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Cómo el financiamiento informal en El Salvador ha llegado a registrar hasta US$5 mil 200 millones

Autoridades económicas afirman que el financiamiento informal en El Salvador ha duplicado los métodos formales.

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FOTO ILUSTRATIVA. Una persona sostiene un billete de 10 dolares, en Quito. (Foto Prensa Libre: EFE)

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de El Salvador (CONAMYPE), alrededor de US$5 mil 200 millones son desembolsados anualmente por prestamistas informales.

Según Infobae, que entrevistó al presidente de CONAMYPE, Paul Steiner, ha habido un aumento en el financiamiento informal, debido a factores que limitan el acceso a métodos más convencionales, como un crédito formal o recurrir a instituciones bancarias.

Steiner señala que este tipo de financiamiento es buscado principalmente por emprendedores y microempresas, y que actualmente el volumen de estos recursos económicos ha llegado a duplicar el monto registrado en sistemas financieros más formales.

"Los fondos dedicados de los usureros al sector de micro y pequeñas empresas andan alrededor de unos cinco mil doscientos millones de dólares al año", señaló Steiner a Infobae.

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En contraste, el presidente de CONAMYPE afirmó que el crédito formal ha sumado alrededor de US$2 mil 600 millones.

De acuerdo con Infobae, los financiamientos informales representan casi el doble que los servicios formales, a pesar de que no cuentan con garantías de protección al usuario.

El medio analiza aspectos como la cantidad de micro y pequeñas empresas registradas en El Salvador, que se estima llegan a casi 1.1 millones de negocios de estas características, una cantidad que supera la de empresas grandes y medianas registradas en el país, que son alrededor de 35 mil.

Las declaraciones de Steiner señalan que, ante la falta de capital de trabajo adecuado y de conocimiento en gestión empresarial, las microempresas tienden a fracasar y, por ello, se interesan más en obtener financiamiento informal.

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Según el presidente, los prestamistas informales ofrecen a los negociantes altas tasas de interés y plazos de pago muy restrictivos, condiciones que comprometen aún más a los pequeños negocios.

Un sector donde se observa con mayor claridad el funcionamiento de la informalidad financiera es el de las tiendas de barrio, que, de acuerdo con datos citados por Infobae, registran alrededor de 85 mil unidades, de las cuales 99% son informales.

Steiner afirmó que si las tiendas de barrio tuvieran a su disposición capital de trabajo suficiente, sus ventas anuales podrían aumentar e incluso duplicarse; pero, ante la falta de créditos de bajo monto para estos negocios, tienden a recurrir a prestamistas informales.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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