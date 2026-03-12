La cifra millonaria detrás de los bienes incautados al expresidente salvadoreño Antonio Saca

El pasado 11 de marzo, una corte de El Salvador ordenó que un conjunto de inmuebles y productos financieros ligados al expresidente Elías Antonio Saca, valorados en US$9.6 millones, pase a manos del Estado.

La Fiscalía salvadoreña afirmó que los inmuebles y propiedades de Saca estarían vinculados con la apropiación y el lavado de casi 300 millones de fondos estatales. Por esos delitos, el expresidente fue condenado a 10 años de prisión en el 2018.

"Tras el debido proceso de extinción de dominio, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que 25 inmuebles y ocho productos financieros relacionados con el caso de peculado y lavado de dinero del expresidente Elías Antonio Saca González pasen a administración y titularidad del Estado", afirmó la Fiscalía salvadoreña.

Las autoridades desglosaron el valor de las propiedades de Saca: los inmuebles tienen un valor de US$7.53 millones y los productos financieros equivalen a US$2.03 millones.

"Saca creó una estructura que utilizaba siete sociedades fachada para el desvío, ocultamiento y transformación patrimonial de fondos públicos para beneficio propio; a través de esas sociedades controladas por el expresidente se adquirieron los inmuebles", detalló la fiscalía.

Las autoridades afirmaron que el movimiento de fondos se llevó a cabo cuando Saca era presidente de El Salvador durante el período 2004-2009, y agregaron que varias de sus sociedades fueron "fachadas" para movilizar los fondos.

#ExtinciónDeDominio | La @FGR_SV logra que 25 inmuebles y 8 productos financieros vinculados a la red de corrupción del expresidente Elías Antonio Saca pasen a manos del Estado.



Los bienes recuperados están valorados en $9.6 millones de dólares.



Las investigaciones… pic.twitter.com/rMj4GwqTDA — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 11, 2026

La orden fue emitida por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, que también solicitó que las sociedades utilizadas como "fachadas" fueran disueltas.

Antonio Saca fue el primer expresidente salvadoreño condenado por un caso de corrupción, además de Mauricio Funes.

Lea también: “No voy a aprender su maldito idioma”: Trump bromea sobre el español en cumbre con 12 líderes latinoamericanos