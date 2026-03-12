Informe ante la CIDH revela posibles crímenes de lesa humanidad durante régimen de excepción de Bukele

Un reciente informe presentado en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló supuestos delitos dentro del marco del régimen de excepción implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele que podrían “constituir crímenes de lesa humanidad”.

El informe fue presentado el 10 de marzo, en una audiencia realizada en Guatemala, y fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).

“La investigación concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)”, señala el informe leído durante la audiencia.

GIPES afirmó que los casos documentados para la elaboración del informe demostraron la “existencia de una política de actuación policial y militar, conocida y promovida incluso por los más altos mandos del gobierno de Nayib Bukele”.

Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), organización de Washington (EE. UU.), afirmó que, aunque El Salvador ha sido presentado como un caso de éxito en cuanto a la reducción de la criminalidad y la inseguridad, muchos sectores —como periodistas, víctimas y organizaciones civiles— han tenido que “sufrir los altos costos de ese éxito”.

#CIDH y Experto de la ONU rechazan reformas legislativas que destituyen personas magistradas y fiscales en #ElSalvador y llaman a respetar las garantías para la independencia judicial.



📌Comunicado de Prensa: https://t.co/Q7cg1MxLmE pic.twitter.com/xASrmIC4J9 — CIDH - IACHR (@CIDH) September 7, 2021

“Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones masivas al debido proceso y actos de tortura se han convertido en prácticas sistemáticas en el país. Hoy muchos salvadoreños han dejado de temer a las pandillas para empezar a temer al propio Estado”, dijo Arteaga.

Crímenes

Entre los posibles crímenes que se habrían cometido durante el estado de excepción, de acuerdo con un comunicado de la DPLF, figuran “encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional —incluida la detención de niñas, niños y adolescentes—, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos”.

🌎 #Internacional | 🇸🇻 Informe ante la CIDH señala posibles crímenes de lesa humanidad durante régimen de excepción en El Salvador



🔹 Un grupo internacional de expertos presentó este martes un informe que concluye que existen "bases razonables" para creer que, en el marco del… pic.twitter.com/nrm3a6sdZf — ConfidencialHonduras (@ConfidencialHN) March 11, 2026

La experta Susana SáCouto apuntó que hasta agosto del 2025 “se han documentado 403 muertes bajo custodia estatal, incluidos cuatro niños, y hasta febrero del 2025 se registraron 540 casos de desaparición forzada”.

GIPES recomendó la creación, por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de una misión internacional de determinación de hechos violatorios de derechos humanos para “asegurar la rendición de cuentas y la justicia”.

