Bukele participa en cumbre “Escudo de las Américas” y dialoga con funcionarios de EE. UU. sobre seguridad y economía

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostuvo reuniones con altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos para analizar temas de seguridad, inversión y comercio, según informó la Casa Presidencial y medios salvadoreños.

Los encuentros se desarrollaron en el marco de la Cumbre Escudo de las Américas, denominada así por el presidente estadounidense Donald Trump, celebrada en Miami. En el evento, el mandatario norteamericano se reunió con 12 presidentes de América Latina, a fines a su ideología, para discutir estrategias de seguridad hemisférica.

Durante la cumbre, Kristi Noem dirigió un mensaje a los mandatarios participantes y destacó la relación entre el gobierno estadounidense y el presidente salvadoreño, subrayando la cooperación en materia de seguridad.

“He esperado con ansias reunirme con muchos de ustedes. Había conocido a algunos y hemos compartido en el transcurso del año pasado. Conozco al presidente Bukele, que fue probablemente uno de los primeros líderes mundiales a quienes pude visitar. Hemos trabajado de cerca en temas de seguridad con El Salvador, y reconocemos cómo ha logrado la paz en el país seguida por la prosperidad. Es un gran ejemplo”, expresó.

Alianza regional contra el narcotráfico

Como parte de los acuerdos alcanzados en la Cumbre Escudo de las Américas, los países participantes firmaron una alianza militar regional para combatir a los carteles del narcotráfico.

La iniciativa se basa en la cooperación entre gobiernos para identificar y enfrentar a estas organizaciones criminales, con el objetivo de fortalecer la seguridad regional en el hemisferio.

Bukele y Noem abordan estrategias de seguridad regional

Posteriormente, Bukele sostuvo un encuentro con Noem, quien asumirá el cargo de enviada especial para el Escudo de las Américas tras dejar el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a finales de marzo.

Según medios salvadoreños, ambos conversaron sobre las acciones conjuntas que impulsarán en materia de seguridad regional junto con la administración del presidente Donald Trump, de acuerdo con la Secretaría de Prensa del Gobierno salvadoreño.

Diálogo sobre economía e innovación tecnológica

En el marco de la cumbre, el mandatario salvadoreño también se reunió con Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, y con Scott Bessent, secretario del Tesoro. Además, sostuvo un encuentro con Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional y uno de los colaboradores más cercanos del presidente estadounidense.

Tras la reunión, Bessent destacó el diálogo con el mandatario salvadoreño y señaló que abordaron temas relacionados con la economía y la innovación tecnológica.

“Me alegró saber más sobre las reformas promercado del presidente Bukele para El Salvador y sus esfuerzos para convertir al país en un centro de activos digitales. Seguiremos trabajando juntos para impulsar estrategias que fortalezcan nuestro hemisferio”, escribió el funcionario en redes sociales.

Durante el encuentro regional, el presidente Donald Trump también destacó la relación con El Salvador y calificó a Bukele como “un gran presidente”, al tiempo que agradeció la cooperación entre ambos países.