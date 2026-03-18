Cómo robaron cinco vehículos de lujo de una casa en zona 14 de Guatemala, valorados todos en Q3.4 millones



Cinco vehículos de lujo fueron robados el 12 de marzo de una vivienda ubicada en la 4a avenida A 13-08, zona 14, ciudad de Guatemala. Tras un seguimiento a las cámaras de seguridad del sector, las autoridades identificaron a los presuntos responsables.

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) rastrearon a los sospechosos y montaron un operativo en el kilómetro 42.5 de la ruta hacia El Salvador, aldea El Jocotillo, Villa Canales.

Durante el operativo, los agentes capturaron a Edgar de Jesús Martínez González, de 27 años, y a Joan Sebastian López Vicente, de 37, quienes conducían dos de los automotores con reporte de hurto.

En el lugar también fue identificado Jesús Alvarado Mendoza, propietario de uno de los vehículos recuperados, quien lo conducía a pesar de tener vigente el reporte de hurto.

“Se identificó al señor Jesús Alvarado Mendoza a bordo del vehículo P398JCS, el cual cuenta con reporte de hurto; no es puesto a disposición en virtud de que es propietario del vehículo y figura como denunciante”, señala el informe de la Policía Nacional Civil.

Según el informe, los automotores fueron robados de una vivienda en zona 14, donde desconocidos forzaron los portones e ingresaron al inmueble.

“Cuando se disponían a hacer uso de sus vehículos, los denunciantes manifestaron que ya no se encontraban dentro del parqueo, debido a que habían sido violentados los portones de la entrada”, agrega el documento policial.

De acuerdo con las autoridades, los vehículos recuperados son:

Mercedes-Benz G63 AMG, blanco, modelo 2022, placas P443JSF. Valorado en unos US$250 mil (Q1.9 millones).

Mercedes-Benz C63 S AMG Coupé, gris, modelo 2017, placas P042GPN. Valorado en US$58,500 (Q456 mil).

BMW M5 Competition, gris, modelo 2020, placas P398JCS. Valorado en Q500 mil.

La PNC informó que aún faltan por localizar dos automóviles incluidos en la denuncia: