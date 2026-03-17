Captura de presuntos robacarros en Villa Canales revela posible estructura dedicada al robo de vehículos de alta gama

Investigadores de la DEIC-SGIC recuperaron tres vehículos de alta gama con reporte de hurto y capturaron a dos presuntos robacarros durante un operativo en el kilómetro 42.5 de la calle El Limón, aldea El Jocotillo, Villa Canales, informó este martes 17 de marzo la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la PNC, los agentes localizaron dos automóviles en los que se movilizaban los sospechosos y detectaron un tercer vehículo que también tenía reporte de hurto.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades como Édgar “N”, de 27 años, y Joan “N”, de 37, señalados como presuntos robacarros. De acuerdo con el reporte policial, ambos se movilizaban en un Mercedes-Benz G63 AMG y en un Mercedes-Benz C63 S AMG Coupé, vehículos con reporte de hurto del 12 de marzo del 2026.

La PNC añadió que en el lugar también fue localizado un BMW M5, modelo 2020, que igualmente contaba con reporte de hurto de la misma fecha. Ese automóvil, según la versión oficial, fue reconocido por su propietario durante el operativo.

P443JSF marca Mercedes Benz línea G63AMG, color Blanco o palita brillante, modelo 2022, con reporte de hurto de fecha 12 de marzo de 2026 y el vehículo P042GPN, marca Mercedes Benz, línea C63 S AMG COUPE, color gris selinita magno pic.twitter.com/RXHUBH6N81 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 17, 2026

Las autoridades indicaron que las pesquisas continúan para establecer si los capturados forman parte de una estructura dedicada al robo de vehículos de alta gama. También informaron que los dos hombres fueron puestos a disposición del juez competente.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.