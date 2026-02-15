Hombre habría robado vehículo y fue descubierto al ofrecerlo en Q65 mil en plataforma digital

Víctor “N”, de 31 años, fue detenido por investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal en el kilómetro 29 de la ruta Interamericana, San Lucas, Sacatepéquez.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este domingo 15 de febrero que la aprehensión se efectuó en seguimiento a una denuncia ciudadana, tras el robo de la camioneta P-691JRY, modelo 2007, ocurrido el jueves 12 de febrero.

“Se inicia la investigación y se establece que, dos horas después del robo, fue puesta a la venta en un perfil de la plataforma Marketplace”, añadió la PNC.

Explicó que, tras el seguimiento, se localizó el punto de compraventa y se procedió a la captura de Víctor “N”.

“El detenido pretendía obtener Q65 mil por la camioneta”, afirmó la PNC.

Otro caso

La PNC añadió que, en otro hecho, en el parque central de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, policías de la Comisaría 74 localizaron el automóvil P-665BGK, modelo 1990, el cual tiene reporte de robo del 7 de abril del 2016.

Según la denuncia de vecinos, el vehículo llevaba tres días abandonado en el sector.

