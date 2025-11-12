Estafador operaba en Marketplace: adquiría carros con cheques falsos y los revendía en plataforma digital

La Policía Nacional Civil (PNC) recapturó este miércoles 12 de noviembre en la colonia Los Planes, zona 5 de Villa Nueva, a Gerson C., alias el Guayo, señalado por cometer múltiples estafas a través de Marketplace, una plataforma digital de compraventa.

De acuerdo con las autoridades, el hombre presuntamente contactaba a usuarios que vendían vehículos, los adquiría con cheques sin fondos o robados, y posteriormente los revendía mediante la misma aplicación, sin que las víctimas pudieran reclamar los automotores.

La orden de aprehensión fue emitida por un juzgado de Escuintla, por el delito de estafa propia. El caso es parte de una investigación en curso que abarca varias denuncias.

Según el informe policial, el Guayo ya había sido capturado el 11 de abril del presente año, cuando conducía un camión robado en jurisdicción de la aldea La Fragua, Zacapa. Además, tiene un antecedente penal del 2020 por desobediencia. La PNC exhortó a las personas que hayan sido víctimas de estafa por parte de este individuo, o que conozcan a alguien en esa situación, a presentar su denuncia ante el Ministerio Público o en cualquier sede policial.

