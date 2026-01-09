Víctima recupera motocicleta robada, a la que le habían cambiado la placa para venderla

Investigadores de la Sección contra el Robo de Vehículos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a José “N”, de 23 años, en la 20 calle y 3a avenida, zona 10.



La PNC informó este viernes 9 de enero que la captura se realizó en seguimiento a la denuncia planteada por un ciudadano, víctima del robo de su motocicleta negra M-684JXT, ocurrido el 12 de diciembre.



El propietario descubrió en la plataforma Marketplace que la moto estaba siendo vendida, pero con una placa distinta, añadió la PNC.



Agregó que, en coordinación con investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, se acordó una reunión en el parqueo de una gasolinera para la supuesta compraventa.





El ahora detenido llegó a bordo de la motocicleta con la placa de circulación cambiada, M-857HZZ, y con el número de chasis y de motor alterados, afirmó la PNC.



Además de la motocicleta, al capturado se le decomisó un celular que será analizado por técnicos para establecer posibles vínculos con una banda de roba motos que opera en el sector de la zona 10, según el informe policial.



Supuestamente, el detenido pertenece a una organización delictiva dedicada al hurto y robo de vehículos, por lo que la investigación continúa.

Para leer más: Sujeto apagó su teléfono para no devolver vehículo que rentó en Mixco y la PNC localiza el automotor en Petén

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.