La muerte de Blanca Saraí Palacios llevó a los investigadores a cuatro centros nocturnos en la zona 11 de Guatemala

La Fiscalía contra los Delitos de Femicidio y la Policía Nacional Civil llevaron a cabo cuatro allanamientos en centros nocturnos ubicados en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, en seguimiento al crimen de Blanca Sarai Palacios Reyes, la salvadoreña de 25 años.

Palacios murió el 14 de febrero pasado, luego de recibir varios impactos de arma de fuego en la 23 calle y auxiliar del Anillo Periférico, colonia Granai Townson Tres, zona 11.

Los centros nocturnos denominados “Paisano”, “Paisanos 2” y el local 11 fueron cateados el 3 de marzo, en seguimiento a la muerte de la salvadoreña, quien ingresó a Guatemala el 16 de enero del 2026, según la Policía.

Inicialmente se había dado a conocer que Palacios llegó al país el 14 de febrero, por el Día del Cariño, para reunirse con un sujeto con quien mantenía una relación; pero los nuevos indicios apuntan a una red de trata de personas que estaría detrás de la muerte de la mujer.

Los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de Guatemala. En el inmueble ubicado en la 9ª avenida 0-76, colonia Roosevelt, opera un centro nocturno denominado “Paisano 2”. En ese lugar las autoridades solo identificaron a dos hombres y no hallaron indicios.

En el segundo centro, ubicado sobre esa misma avenida, fueron identificados nueve hombres entre 29 y 60 años.

En ese comercio incautaron documentos, manuscritos y dos discos duros con grabaciones de cámaras de vigilancia.

En el tercer inmueble, denominado “Paisano”, en la 9a. avenida 0-36 de la colonia Roosevelt, zona 11, la Policía y el MP identificaron a 23 personas, pero no localizaron indicios relacionados con el crimen.

En el cuarto allanamiento, denominado “local 11”, ubicado en la 9-21 de la zona 11, las autoridades hallaron una tarjeta micro SD, documentos contables del 9 al 14 de febrero y dos discos duros con grabaciones de cámaras de vigilancia.

El carro de Blanca Sarai Palacios

El 20 de febrero pasado, el MP y la PNC ejecutaron un allanamiento en el edificio Altillos, ubicado en la 7ª avenida 3-37, zona 1. De acuerdo con los investigadores, la diligencia fue en seguimiento a las cámaras de vigilancia de las zonas 1, 7 y 11 de la capital. En estas se observa a Palacios y su vehículo.

De acuerdo con las pesquisas, Palacios condujo desde El Salvador su vehículo tipo agrícola, un Ford Escape S negro, modelo 2017, identificado con las placas P86 A45. La mujer llegó al Centro Histórico, donde presuntamente se reunió con su pareja.

Ahora, los nuevos indicios demuestran que Palacios estuvo viviendo en ese edificio durante las cuatro semanas que permaneció en Guatemala.