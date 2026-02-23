Huellas dactilares, un carro y cámaras: revelan detalles del crimen contra Sarai Palacios, la salvadoreña asesinada en Guatemala

Las cámaras de vigilancia, un vehículo abandonado y huellas dactilares halladas en la escena del crimen son algunas de las pistas que han permitido reconstruir los pasos de Blanca Sarai Palacios Reyes, la salvadoreña de 25 años asesinada a balazos el pasado 14 de febrero en la zona 11 capitalina.

La salvadoreña Blanca Sarai Palacios Reyes, de 25 años, habría llegado a Guatemala el sábado 14 de febrero por la mañana. La joven acordó reunirse con su pareja para celebrar el Día del Cariño en la capital, detallan las primeras investigaciones.

Ese mismo día, pasadas las 21 horas, los Bomberos Voluntarios recibieron una llamada que alertaba sobre una mujer herida en la 23 calle y auxiliar del Anillo Periférico, colonia Granai Townson Tres. En la escena del crimen, fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron varios indicios balísticos.

La familia de Palacios desconocía su muerte y viajó desde El Salvador a Guatemala el 18 de febrero, día en que se activó una alerta Isabel Claudina, en la que se detallaba que fue vista en la zona 1 con una minifalda blanca, suéter negro y zapatos negros. Horas más tarde de haber interpuesto la denuncia, llegaron al Instituto Nacional del Ciencias Forenses (Inacif), donde identificaron el cuerpo de la joven.

Palacios Reyes era maestra y murió por heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, según el Inacif.

El caso fue asignado a la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del MP, que ejecutó un allanamiento, junto a la PNC, el viernes 20 de febrero.

La diligencia, autorizada por María Sandoval Valdez, jueza Tercero de Primera Instancia Penal de Guatemala, fue en seguimiento a las cámaras de vigilancia de las zonas 1, 7 y 11 de la capital. En estas se observa a Palacios y su vehículo.

De acuerdo con las pesquisas, Palacios condujo desde El Salvador su vehículo tipo agrícola, un Ford Escape S negro, modelo 2017, identificado con las placas P86 A45. La mujer llegó al Centro Histórico, donde presuntamente se reunió con su pareja.

El MP localizó huellas dactilares en el vehículo de Sarai Palacios durante el allanamiento en el edificio Altillos, zona 1. (Foto Prensa Libre: cortesìa)

El vehículo fue localizado durante la diligencia del 20 de febrero en el sótano del edificio Altillos, ubicado en la 7a avenida 3-37, zona 1. Dentro del carro, los fiscales hallaron dos tarjetas negras, dos latas de cerveza, un recipiente con café y varias huellas dactilares.

Además, identificaron que el automóvil presentaba daños en la parte delantera, posiblemente a causa de un choque reciente.