Tasa de homicidios en enero del 2026 supera nivel registrado un año antes, según índice

Aunque las cifras de homicidios en enero del 2026 registraron una reducción, la tasa interanual se ubicó en 17 por cada 100 mil habitantes, lo que refleja que el nivel acumulado de violencia continúa siendo alto y que el comportamiento del indicador aún no confirma una tendencia sostenida a la baja.

Un año antes, en enero del 2025, se habían registrado más muertes —252 en total—, pero la tasa era menor y se situaba en 16.1, de acuerdo con el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Las estadísticas reflejan que en enero del 2025 el indicador todavía se mantenía en el rango de 16; sin embargo, a lo largo del año superó los 17 puntos durante la mayor parte del período y cerró diciembre en 17.3. Ese año terminó con 3 mil 139 víctimas: 2 mil 750 hombres y 389 mujeres.

Por ello, aunque el último reporte muestra una disminución mensual, el nivel acumulado de violencia continúa siendo alto y no evidencia aún una tendencia sostenida a la baja.

Observar los efectos del estado de sitio decretado el 18 de enero, tras los ataques del crimen organizado contra fuerzas de seguridad, dependerá de los indicadores que se registren en febrero, explicó David Casasola, investigador del Cien.

“El decreto comenzó a aplicarse el 18 de enero, por lo que todavía hay efectos que podrían empezar a apreciarse en los datos de febrero”, señaló. A su juicio, uno de los principales cambios ha sido el despliegue de operativos combinados con apoyo del Ejército, lo que “incrementó la capacidad de pie de fuerza de la Policía y permitió ejecutar planes más concretos a nivel territorial”.

Casasola indicó que este enfoque focalizado ha sido una de las recomendaciones recurrentes al analizar las estadísticas. “Lo que siempre hemos subrayado es la necesidad de intervenciones específicas en territorios donde se concentra el fenómeno”, afirmó.

En ese contexto, mencionó acciones como allanamientos, capturas y patrullajes combinados, así como intervenciones directas en zonas priorizadas, entre ellas la zona 18.

No obstante, advirtió que el reto será sostener los resultados sin depender de regímenes de excepción.

Mientras tanto, enero del 2026 cerró con 204 homicidios: 181 hombres y 23 mujeres.

Concentración de homicidios persiste

A nivel territorial, la concentración del fenómeno persiste.

Según el análisis del Cien, con datos de Pladeic (Plataforma de Análisis Estratégico para la Inteligencia contra la Delincuencia del Ministerio de Gobernación) y de la Policía Nacional Civil (PNC), el 55% de los homicidios en enero se concentró en solo 10 municipios.

El de Guatemala acumuló el 21% del total nacional, pese a reportar una baja interanual de -19%, lo que confirma que el fenómeno sigue focalizado.

Además, en otros territorios se registraron incrementos relevantes en número de casos. En Escuintla se pasó de tres homicidios en enero del 2025 a 12 en el mismo mes del 2026.

En Palencia, de un caso a cinco; y en Villa Canales, de tres a siete casos, lo que significó también un aumento significativo en la comparación interanual.

Evolución mensual de los homicidios en el municipio de Guatemala entre 2025 y enero de 2026, según datos oficiales. (Foto Prensa Libre: CIEN)

Femicidio: otro foco de análisis

En la misma presentación, el Cien abordó la situación del femicidio. Desde que el delito fue tipificado en el 2008 hasta finales del 2025 se han registrado 3 mil 314 víctimas y 848 hombres han sido condenados.

En el 2024, Guatemala registró una tasa de 1.9 femicidios por cada 100 mil mujeres, superior al promedio de 1.3 reportado en 16 países de la región por la Cepal, a través de su Observatorio de Igualdad de Género.

En el 2025 se contabilizaron 206 femicidios, un aumento de 14.4% respecto al 2024, mientras que las muertes violentas de mujeres crecieron 6%.

Desde el 2013 la tendencia venía a la baja, pero se revirtió tras la pandemia y se mantuvo al alza hasta el 2025. Ese año, cerca de una de cada tres muertes violentas de mujeres fue tipificada como femicidio.

A nivel territorial, Chiquimula registró la tasa más alta (12.5 por cada 100 mil mujeres), seguida de Escuintla (8.49).

Otros datos observados fueron que, en los casos de femicidios íntimos, el 30% de las víctimas tenía una denuncia previa por violencia, mientras que los femicidios vinculados a pandillas o crimen organizado mostraron mayor visibilidad en el 2025.

Lea también: Mapa de violencia en Guatemala en 2025: 86% de los homicidios se concentró en 10 departamentos