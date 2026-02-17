Gobierno lanza el Plan Centinela Metropolitano en la colonia Alameda, zona 18

Autoridades del Ejecutivo efectúan este martes 17 de febrero el lanzamiento del Plan Centinela Metropolitano.



La actividad se desarrolla en la colonia Alameda, zona 18, donde hay presencia de contingentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en su intervención indicó: “Hoy venimos a marcar una frontera: la frontera entre el barrio y el terror, entre la calle y la extorsión, y entre la vida normal y la amenaza diaria. Esa frontera se llama autoridad, y la autoridad se ejerce, no se pide permiso”.

“Hoy inicia el Plan Centinela y hoy termina una idea peligrosa, que aquí en la zona 18 el crimen manda”, añadió.







Afirmó que, durante el estado de sitio, el Estado hizo lo que tenía que hacer, pues hubo avances, ya que recuperaron puntos críticos, de desarticularon dinámicas que parecían normales y se rompió el mensaje que las estructuras criminales repiten.

Dio que ahora mantendrán el control con el estado de prevención, y eso significa que la presencia del Estado se sostiene, se adapta y se vuelve permanente.

“No vamos a dar un paso atrás”, advirtió.

Explicó que el plan contará con patrullajes focalizados, estrategia de inteligencia, investigación, presencia estratégica y coordinación entre las instituciones.

“Este Plan es para la gente decente, para quienes cumplen, para quienes quieren vivir en paz, pero este mensaje también es para quienes acechan, para quienes creen que la calle tiene dueño, para quienes se esconden detrás del miedo. Escúchenlo bien, quien no quiere o quien no quiera seguir las reglas debe atenerse a las consecuencias, consecuencias legales, operativas y reales”, destacó.

“En la zona 18 la normalidad ya no será definida por el miedo, será definida por la ley”, indicó.

El presidente Bernardo Arévalo expresó que las acciones de seguridad han permitido resultados en la reducción de homicidios y extorsiones.

“Una reducción del 50% en la tasa de homicidios en referencia al mismo periodo del año pasado. Una disminución del 33% de las extorsiones con referencia al mismo periodo en el año pasado, una tercera parte. La captura de más de 3 mil 800 delincuentes, de los cuales 85 eran miembros activos de las pandillas”, destacó.

También añadió que entra en vigor el estado de prevención, lo que les permitirá continuar con el control de las cárceles, con el corte de comunicación de los criminales entre aquellos que están adentro de las cárceles y los que están afuera y la implementación de estos operativos estratégicos.

Henry Saenz, ministro de la Defensa Nacional, indicó que el despliegue militar contribuye a los resultados en seguridad ciudadana. Expresó que “la finalización del estado de sitio no significa el fin de la acción de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército; por el contrario, significa que se continúa trabajando de manera planificada, con inteligencia y, principalmente, con una coordinación continua que garantiza la tranquilidad y alcanza, no de forma temporal, sino sostenida en el tiempo, la seguridad para toda la población”.

Según la PNC, este plan es una estrategia conjunta para reforzar la seguridad y recuperar el control en sectores con alta incidencia delictiva.



La operación comenzó en Escuintla y ahora las autoridades la extenderán al departamento de Guatemala.

El 6 de enero, el plan fue lanzado en Escuintla, donde agentes del Grupo Élite del Sistema Penitenciario, junto con agentes de la PNC, efectuaron una requisa en el centro de detención Renovación 1 para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.



La fuerza pública hizo inspecciones en el interior del recinto y en áreas comunes, para asegurar que los privados de libertad cumplan su condena sin privilegios. Además, en las afueras del recinto se derribaron construcciones no autorizadas para contribuir al despliegue de seguridad en el área.



El Gobierno ha implementado acciones tras los motines del 17 y 18 de enero en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2 y el Preventivo para Hombres de la zona 18.

En esa ocasión, pandilleros atacaron a agentes de la PNC, lo que llevó a decretar el estado de sitio, cuya vigencia terminó el 16 de febrero; actualmente rige el estado de prevención.

