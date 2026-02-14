¿Cuándo termina el estado de sitio en Guatemala y qué dice el Gobierno sobre extenderlo?

Fue el pasado 18 de enero cuando el presidente Bernardo Arévalo anunció el estado de sitio en todo el territorio nacional, como una medida excepcional con la que se buscaba reforzar a las autoridades de seguridad ante ataques de grupos pandilleros que dejaron 11 agentes fallecidos.

La medida, que fue respaldada por el Congreso de la República, brindó a las autoridades de seguridad la facultad de ordenar detenciones sin orden judicial, restringir la circulación de vehículos en determinadas zonas y limitar o impedir reuniones o manifestaciones que alteren el orden público.

Según datos proporcionados por la secretaria general de la Presidencia, el estado de sitio tendría como fecha final este 16 de febrero, conforme al plazo estipulado en el Decreto Gubernativo 1-2026, publicado en el Diario de Centroamérica.

La medida, que inició el pasado 18 de enero y fue ratificada por el Congreso de la República, contempló 30 días de vigencia.

El cese de esta medida está regulado en el artículo 138 de la Constitución Política de la República, que establece que dicha medida “no podrá exceder de treinta días por cada vez”. Una vez finalizado el plazo, destaca el artículo, “automáticamente queda restablecida la vigencia plena de los derechos”.

La ley señala que esta medida puede ser extendida si las causas que la motivaron continúan. En ese caso, las autoridades podrían dictar un nuevo decreto, que deberá ser revisado por el Congreso de la República para su aprobación, modificación o improbación.

Prensa Libre consultó a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre si se buscaría la ampliación del estado de Sitio. Al respecto, indicaron: “Cualquier decisión será comunicada oportunamente y con total transparencia”.

Asimismo, agregaron que “las medidas de seguridad para proteger a la población continúan, más sólidas y más contundentes que nunca”.

Por su parte, el pasado 9 de febrero, durante una entrevista en Prensa Libre Radio, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, destacó que no se extendería esta medida. En su intervención afirmó que el estado de sitio habría sido un éxito y que su plazo final se mantendría en los 30 días hábiles.

Prensa Libre consultó al Ministerio de Gobernación sobre si existiría una petición al Ejecutivo para prorrogar el estado de Sitio; sin embargo, al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.