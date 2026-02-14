Por qué hay tráfico en la ruta al Pacífico y avenida Hincapié este 14 de febrero

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informa que la Unidad de Conservación Vial (Covial), del Ministerio de Comunicaciones, lleva a cabo trabajos en el talud del kilómetro 11.5 de la ruta que conecta Boca del Monte con la avenida Hincapié.

Las labores comenzaron a las 9.00 horas y se extenderán durante la tarde.

Las autoridades viales explicaron que la maquinaria ocupa dos carriles, por lo que hay un cierre parcial en esa vía, donde solo está habilitado un carril. Agentes de tránsito alternan el paso vehicular, lo que complica la circulación.

Irma Orantes, portavoz de la PMT de Villa Canales, recomienda utilizar rutas alternas, como la carretera a El Salvador, la avenida Petapa o la vía privada.

También menciona que por la celebración del Día del Cariño se espera un incremento en los traslados hacia la capital desde Boca del Monte por distintos eventos y actividades en el marco del 14 de febrero.

La PMT de Villa Nueva también reporta trabajos de Covial en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico, en dirección a Bárcenas, lo que ha requerido un cierre vial.

Durante la mañana, la PMT de Amatitlán informó sobre la muerte de un motorista en el kilómetro 32.5, en dirección al sur, lo que ha causado el cierre de un carril, mientras el Ministerio Público realiza las diligencias respectivas. La escena fue resguardada por la Policía Nacional Civil.

El tránsito es lento desde el kilómetro 22 de la ruta CA-9 Sur, donde se reporta alta carga vehicular.

