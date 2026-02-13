Múltiple colisión en la Villalobos provoca tránsito lento en la salida de la capital hacia el sur

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que se registró una múltiple colisión entre tres vehículos de transporte pesado y un automotor particular en la bajada de Villalobos, lo que complica la movilidad hacia el sur.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT, indicó que solo se reportan daños materiales, lo cual afecta el tránsito desde la calzada Raúl Aguilar Batres y en sectores del Anillo Periférico.

Aunque los vehículos ya fueron retirados de la vía, aún se registran complicaciones en la salida del bulevar del Cenma. Como ruta alterna, se recomienda el bulevar de San Cristóbal, que conecta con el kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico.

Además, una máquina trabaja en la recolocación de dos separadores viales que fueron impactados durante el accidente.

La PMT capitalina reportó tránsito detenido en la calzada Raúl Aguilar Batres y 35 calle, zona 11, por una cuádruple colisión entre cabezales y un vehículo particular.

Quevedo añadió que, sumado a lo sucedido, continúan los trabajos en el carril derecho en el kilómetro 14.7, con dirección al sur.

Para leer más: “54 muertes y nada cambió”: a un año del trágico accidente de autobús en la calzada La Paz

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.