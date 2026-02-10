“54 muertes y nada cambió”: a un año del trágico accidente de autobús en la calzada La Paz

Durante el programa Impacto Directo, transmitido por Guatevisión, se recordó el accidente ocurrido el 10 de febrero del 2025, cuando un autobús extraurbano cayó a una hondonada de más de 50 metros en la calzada La Paz, zona 18. El vehículo había partido de Santo Domingo Los Ocotes, en San Antonio La Paz, El Progreso, con destino al Mercado La Terminal. A las 4.17 horas, el bus perdió el control y cayó sobre el río Las Vacas.

El saldo: 54 personas fallecidas y nueve heridas. El conductor, sin licencia tipo A, y el bus, que no contaba con autorización ni revisión mecánica vigente, evidenciaron una cadena de irregularidades ignoradas por las autoridades. “Una tragedia anunciada”, fue el calificativo común entre los participantes del programa.

“Solo maquillan el problema”

Los analistas coincidieron en que, pese al luto nacional de tres días y los pronunciamientos institucionales, la situación no ha cambiado. “Un año después, poco o nada ha cambiado”, señaló uno de los participantes, al cuestionar por qué aún se discute la medida de control de velocidad en el Congreso.

“El año pasado había nueve inspectores para revisar 30 mil unidades. ¿Cómo esperan que eso funcione?”, añadió otra voz, evidenciando la falta de capacidad del Estado para fiscalizar el transporte colectivo.

Para los expertos, el mayor dolor radica en que la tragedia de la calzada La Paz no generó ningún cambio estructural. “Estas 54 muertes al parecer solo causaron dolor a las familias, pero no hicieron ningún cambio significativo”, expresaron con pesar. “Parece que esperan que pase el auge y se olvide, como si la vida de estas personas no importara”, dijeron durante el espacio televisivo.

La herida sigue abierta

Durante el programa también se compartieron escenas del lugar del accidente, donde aún hoy se mantienen cruces, flores, velas y mensajes de duelo:

“Aquí se quedaron tus metas, tu alegría, tus ilusiones, tu vida entera”.

Las familias siguen regresando cada 10 de febrero, pues para ellas hay un antes y un después de esa fecha.

Las interrogantes se acumulan: ¿Qué se hizo con el compromiso de regular las unidades? ¿Cuántos inspectores hay hoy? ¿Por qué siguen circulando buses sin control ni revisión? “Seguimos viendo unidades modificadas que van a toda velocidad”, se denunció. También hubo críticas al Congreso y a otras instituciones: “Con esos Q66 mil que dieron, es como si se rieran en la cara de las familias”, señalaron.

“Accidentes, imprudencias y falta de control”

El debate también destacó que los “busazos” no son aislados. “Hablamos de accidentes todo el tiempo, de imprudencias, de falta de control de las autoridades. Y sigue igual”.

Las estadísticas recientes lo confirman: según la PDH, 2025 cerró con 141 muertos por accidentes con autobuses, el doble que el año anterior. “El 10 de febrero quedó grabado en la mente de esas familias”, subrayaron los panelistas. “Para ellos, ese día es una herida abierta que no sana. Para el resto, fue noticia por tres días, y nada más”.

Impacto humano y apoyo económico

Las instituciones otorgaron un total de Q21.2 millones en apoyos económicos a las familias, mediante seguros, fondos del Congreso y del Ministerio de Desarrollo. Sin embargo, los expertos recordaron que ninguna indemnización repara la pérdida de una vida.

Panorama actual: cifras que duelen

PDH: Busazos en 8 años dejan 648 muertos y evidencian crisis del transporte colectivo.

Más de 3 mil 700 autobuses involucrados en accidentes (2018–2025).

648 personas fallecidas en ese período.

5 mil 587 personas heridas.

Solo en 2025 hubo 537 accidentes, 141 fallecidos y 749 heridos.

En 2024: 494 accidentes, 70 muertos y 582 lesionados.

Cifras de la PDH, con base en boletines del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito de la PNC.