La madrugada que marcó a Guatemala cumple un año: 54 vidas perdidas, 9 sobrevivientes y Q21.2 millones en apoyo

A un año del accidente de autobús en Calzada La Paz, las instituciones que ofrecieron respaldo a las familias de las víctimas aseguran que cumplieron con la entrega del apoyo económico prometido.

El 10 de febrero de 2025, una tragedia vial sacudió al país. Un autobús extraurbano que cubría la ruta entre Santo Domingo Los Ocotes, en San Antonio La Paz, El Progreso, y el Mercado La Terminal, en la zona 4 capitalina, cayó a una hondonada durante la madrugada, dejando una escena que marcó a Guatemala.

El saldo fue de 54 personas fallecidas y 9 heridas, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Por la magnitud del hecho, el accidente se convirtió en uno de los más mortales en la historia reciente del país.

Al cumplirse un año del suceso, las tres instituciones que anunciaron ayuda para las familias afectadas aseguraron que cumplieron con los compromisos asumidos tras la tragedia.

Los apoyos económicos se entregaron en una única ocasión y, en conjunto, las indemnizaciones y aportes otorgados tras el accidente sumaron Q21 millones 221 mil 388.

La aseguradora desembolsó cerca de Q9.8 millones

La Aseguradora Universal informó que, pese a las condiciones en las que ocurrió el accidente, la cobertura del seguro se mantuvo vigente y amparó a las 54 personas fallecidas y nueve heridas.

Un mes después del siniestro, la aseguradora ya había respondido a 27 familias; sin embargo, algunos expedientes requirieron un proceso más prolongado. El último desembolso fue realizado el 28 de mayo de 2025, con lo que se dio por concluido el proceso de indemnización.

En total, la aseguradora desembolsó aproximadamente Q9.8 millones, distribuidos de la siguiente forma:

Q179 mil 677.30 por cada persona fallecida, monto equivalente a 50 salarios mínimos del sector agrícola.

Entre Q3 mil 593.55 y Q21 mil 561.28 para las personas heridas, según la gravedad de las lesiones.

El apoyo del Congreso sumó Q3.15 millones

El Congreso de la República aprobó la entrega de Q50 mil a cada una de las familias de las 54 personas fallecidas, así como a los nueve heridos en el accidente, lo que representó un apoyo total de Q3 millones 150 mil.

La recepción de la documentación de respaldo inició en marzo de 2025, como parte del proceso administrativo para efectuar los desembolsos. De acuerdo con información oficial, el último pago fue realizado el 29 de agosto de 2025, con lo que se dio por concluido el apoyo económico otorgado por el Legislativo.

Mides brindó apoyo por Q10.6 millones

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) otorgó un aporte económico único a las familias afectadas por el accidente. La institución informó que 57 expedientes, incluidos los correspondientes a ocho personas sobrevivientes. En este caso, el apoyo económico fue entregado por cada núcleo familiar y o por cada víctima.

El apoyo consistió en el equivalente a 50 salarios mínimos vigentes en actividades no agrícolas, es decir, Q186 mil 152.50 por caso. En total, el Mides desembolsó Q10 millones 610 mil 692.50.

Los pagos comenzaron en agosto de 2025 y concluyeron en diciembre del mismo año. Según autoridades de la cartera, el proceso se extendió más de lo previsto debido, entre otros factores, a la falta de acuerdos entre familiares para designar a un representante legal, situación que retrasó la resolución de algunos expedientes.

El impacto humano tras la tragedia

Más allá de los apoyos entregados, las autoridades reconocen que ninguna compensación económica puede reparar la pérdida de un ser querido.

Algunas familias perdieron a varios de sus integrantes en el accidente, mientras que los sobrevivientes continúan enfrentando secuelas físicas y emocionales que todavía marcan su vida cotidiana.

Aunque la tragedia causó una profunda conmoción en el país, los incidentes relacionados con el transporte público continúan registrándose, lo que mantiene vigente la preocupación por la seguridad vial en Guatemala.

Así ocurrió el accidente en Calzada La Paz

Según testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad, el autobús salió de Santo Domingo Los Ocotes a las 3:00 de la madrugada. A las 4:17, cuando circulaba por la Calzada La Paz, el conductor perdió el control de la unidad, que cayó desde una altura aproximada de 50 metros hasta el cauce del río Las Vacas.

Las investigaciones iniciales determinaron que el vehículo circulaba a exceso de velocidad, no tenía autorización para operar en esa ruta y que el piloto carecía de licencia tipo A, indispensable para conducir transporte colectivo.

Además, informes de la Dirección General de Transportes (DGT) confirmaron que el autobús no estaba inscrito en el sistema oficial de transporte público ni había superado las inspecciones mecánicas obligatorias, lo que dejó en evidencia serias deficiencias en la supervisión del transporte extraurbano y reabrió el debate sobre la responsabilidad estatal en el control de estas unidades.