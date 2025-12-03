Tragedia bajo el puente Belice: Mides confirma entrega de apoyo económico a 52 familias afectadas por accidente

Comunitario

Tragedia bajo el puente Belice: Mides confirma entrega de apoyo económico a 52 familias afectadas por accidente

Ministro de Desarrollo Social explica por qué algunas familias afectadas por accidente de bus aún no han recibido ayuda.
  

ACCIDENTE PUENTE BELICE

Bus que cayó bajo el puente Belice quedó destruido. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) informó este miércoles 3 de diciembre sobre el apoyo económico otorgado a las familias de las víctimas del accidente de autobús ocurrido en febrero último, bajo el puente Belice, en el que murieron más de 50 personas.

El ministro Abelardo Pinto indicó en conferencia de prensa que se ha brindado ayuda a 52 de las 57 familias afectadas.

Agregó que cinco familias están pendientes por trámites legales derivados de custodias, apellidos o por situaciones en las que menores quedaron huérfanos y es necesario establecer una figura legal que permita respaldar el pago de la ayuda.

Precisó que lo ofrecido a las familias corresponde a 50 salarios mínimos, equivalente a unos Q186 mil.

La madrugada del 10 de febrero, un autobús cayó a un barranco en la bajada de la colonia Atlántida, rumbo al cementerio Buganvilias. Se reportaron al menos 54 fallecidos.

Bomberos rescataron a varias personas que cayeron al río, bajo el puente Belice, y para llegar al lugar se desplazaron por el asentamiento Jesús de la Buena Esperanza.

En esa ocasión, el presidente Bernardo Arévalo declaró luto nacional en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, debido al accidente de tránsito ocurrido en la calzada La Paz.

El autobús, con placas C 898BHR, de Transportes Tineca Sociedad Anónima, había salido de la aldea Estancia de la Virgen, municipio de San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso.

Para leer más: Los rostros de la tragedia, tras el accidente, debajo del Puente Belice

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Accidente bajo el puente Belice Accidente de autobús en el Puente Belice Accidente de bus Calzada la Paz Ministerio de Desarrollo Social Puente Belice 
