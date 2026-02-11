Qué dice la PNC, el Inacif y el MP de la muerte de Edith Pacheco, artista y maestra de danza en Guatemala

De acuerdo con el informe de las autoridades, el 9 de febrero, a las 21.50 horas, se recibió una alerta de que en el interior de una vivienda ubicada en la 14 calle A 17-31, barrio Colombia, zona 18, se encontraba una mujer fallecida. La víctima fue identificada como Edith Dolores Pacheco Quintanilla, de 45 años.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio y la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar y, de forma preliminar, señalaron que Pacheco no presentaba heridas visibles en el cuerpo. Vestía un suéter negro, pantalón de tela gris y calcetas grises con negro.

El informe detalla que durante la diligencia no se capturó a ninguna persona y que se localizaron dos teléfonos celulares en el inmueble.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indicó que no fue posible establecer la causa de muerte de Pacheco Quintanilla.

“La causa de muerte no fue posible determinarla en la necropsia, por lo que se requirieron estudios complementarios para establecerla”, señaló el Inacif.

Qué dice el MP

El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, señaló que investiga de forma exhaustiva la muerte de Edith Dolores Pacheco Quintanilla, quien fue localizada sin vida en el interior de un inmueble ubicado en el barrio Colombia, zona 18 de la ciudad de Guatemala.

Explica que el personal fiscal y los técnicos en investigaciones criminalísticas procesaron el escenario criminal, recabaron declaraciones testimoniales y remitieron el cadáver, que según ellos no presentaba señales de violencia visibles, al Inacif para la realización de las pericias correspondientes.

"Hasta el momento Inacif no ha confirmado la causa exacta de su muerte, la cual se encuentra aún bajo estudio y a la espera de los resultados de los distintos análisis efectuados por dicha institución especializada"se lee en la comunicación del MP.

Piden investigar el caso

Pacheco era maestra de danza y formó parte del Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala, una institución del Ministerio de Cultura y Deportes.

Amigos y conocidos se han pronunciado en redes sociales para pedir a las autoridades que esclarezcan el hecho, ya que sospechan que podría tratarse de un asesinato.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de la maestra y bailarina, Edith Dolores Pacheco Quintanilla. Ex integrante del Ballet Moderno y Folklórico, su trayectoria y dedicación al arte guatemalteco dejan un vacío irreparable, pero también un ejemplo de excelencia para las nuevas generaciones. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos. Descanse en paz", escribió el Ballet Moderno y Folklórico en sus redes sociales.