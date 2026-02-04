Los Maquineros de Orisur: la estructura criminal dedicada al robo, secuestro y asesinatos en tres departamentos

Nueve presuntos integrantes de la estructura criminal denominada Los Maquineros de Orisur, señalados de robo agravado en grado de tentativa, robo agravado, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita fueron capturados este 4 de febrero.

La detención de uno de los cabecillas y sus operadores resultó al cabo de 15 allanamientos, de acuerdo con la fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público (MP). Agregó que aún se busca a otros tres sospechosos de integrar la banda.

La muerte de una mujer en Jutiapa, en septiembre de 2025, desencadenó la investigación contra Los Maquineros de Orisur. Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta Santa Rosa, Escuintla y otros sectores de Jutiapa, donde concentraban sus criménes.

Billy Oxom, de la fiscalía contra el delito de Femicidio, explicó que los integrantes de la banda usaban carros, cuatrimotos y motocicletas robadas para cometer sus crímenes.

"Se logró el secuestro de dos vehículos agrícolas, así como una cuatrimoto y una motocicleta mismos que eran utilizados para realizar y cometer los hechos ilícitos y asimismo también se logró la incautación de tres teléfonos”, comentó.

La División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil, detalló que los detenidos se dedicaban robar maquinaria pesada y a asaltar a los vehículos del transporte en esos tres departamentos.

Oxom detalló que esa maquinaria fue robada a un ingenio ubicado en Escuintla e intentaron ejecutar otros siete atracos en otras empresas, pero la policía los impidió.

Agregó que la banda criminal habría planeado robar esa maquinaria para poder venderlas en otros sectores.

Añadió que los detenidos también son señalados de secuestrar personas para poder obtener información de la maquinaria que tenían los ingenios o para poder robarlas.

“De eso el Ministerio Público lo tiene debidamente documentado y acreditado y en su momento obviamente serán los delitos que les atribuirá ante el órgano jurisdiccional competente”, dijo el fiscal.

Los capturados:

Eulalio Enrique Donis Solares, por los delitos de conspiración para cometer asesinato, robo agravado, robo agravado en grado de tentativa, plagio o secuestro y asociación ilícita.

Carlos Gabriel Pérez González, por los delitos de robo agravado en grado de tentativa y asociación ilícita.

Abel Ruano Quiñónez, por los delitos de robo agravado en grado de tentativa y asociación ilícita.

Carlos Enrique Recinos Ruiz, por los delitos de robo agravado en grado de tentativa y asociación ilícita.

Alba Lidia Aguilar Ramírez, por el delito de asociación ilícita.

Sandra Paola Ramos Figueroa, por los delitos de robo agravado en grado de tentativa y asociación ilícita.

Luis Armando Rafael Chonay, por los delitos de robo agravado en grado de tentativa y asociación ilícita.

Carlos Humberto Juárez Mazariegos, por los delitos de conspiración para cometer asesinato, robo agravado en grado de tentativa, asociación ilícita y robo agravado.

Alberto Guerra Ruiz, por los delitos de robo agravado en grado de tentativa y asociación ilícita.

EL fiscal indicó que durante las diligencias capturaron a Giovanni Alexander López Rivera, de nacionalidad salvadoreña y quien tenía una orden de captura internacional por asesinato.