Secuestro, violación y muerte de Litzy Cordón: el crimen que Kevin Rivas Cordón habría cometido contra su prima

Guatemala

Dio inicio el juicio por el caso Litzy Cordón donde el MP reveló detalles de la violencia que sufrió la joven de 20 años presuntamente por parte de su primo. 

Kevin Rivas Cordón escucha los señalamientos del Ministerio Público durante el inicio del juicio por el crimen de su prima, Litzy Cordón. (Foto Prensa Libre: Esvin García)

Este lunes 15 de enero de 2026, se inició el juicio contra Kevin Manolo Rivas Cordón, acusado por el Ministerio Público (MP) de plagio o secuestro y asesinato en agravio de su prima, Litzy Amelia Cordón Guardado, de 20 años.

La joven estudiaba Trabajo Social en la Universidad Rafael Landívar, sede Zacapa. El 5 de octubre del 2020 fue vista por última vez mientras conducía una motocicleta tipo pasola en Teculután. Un día después, su cuerpo fue localizado sin vida.

El caso llegó al Tribunal de Mayor Riesgo B, donde la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó sus alegatos iniciales. Según la investigación, el crimen fue planificado.

“Esto empieza en la aldea Barranca, Barranca Seca, y se va realizando esa persecución hasta que se logra por parte de las personas que acompañaban a Kevin Manolo Rivas Cordón, y que habían hecho ya una conspiración para el secuestro de Litzy Amelia Cordón Guardado”, explicó la fiscal.

Luego del secuestro, la familia de Litzy recibió una llamada en la que se exigían Q5 millones por su liberación. Al no obtener el dinero, los responsables tomaron una decisión fatal.

“Al no obtener por parte de la familia el pago, ¿qué sucede? Se le da muerte a la víctima”, afirmó el fiscal ante el tribunal.

El dictamen pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), al que tuvo acceso Prensa Libre, detalla que la víctima fue golpeada, tenía señales de haber sido sujetada por la fuerza y abusada sexualmente.

El informe revela que Litzy tenía golpes en la cara, brazos y piernas. Además, se concluyó que murió por asfixia por estrangulamiento.

Kevin Rivas Cordón junto a sus abogados defensores durante el primer día del juicio en su contra, en el Tribunal de Mayor Riesgo B. (Foto Prensa Libre: Esvin García).

“Es una muerte bastante dolorosa, donde también se da una manifestación de lo que es violación y tortura. Como decía, al no haber obtenido este dinero que se solicitaba, le provocan golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo, y según la necropsia médico-legal, la víctima fallece por asfixia por estrangulamiento. Es decir, no murió de forma accidental, no murió por enfermedad, fue asesinada con dolo”, detalló el fiscal.

Añadió que, tras asesinarla, el cuerpo de Litzy Cordón fue abandonado en un terreno baldío.

“¿Esto qué nos demuestra? Esa zaña que hubo y el menosprecio a la víctima”, explicó el MP.

