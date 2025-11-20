Escalada criminal: asesinan a joven en Zacapa, matan a ayudante de autobús en Escuintla y hallan cadáver en bolsa

En menos de 24 horas, tres personas fueron asesinadas en distintos hechos de violencia ocurridos en Zacapa y Escuintla. A la par, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) alertó sobre el incremento de homicidios en el país durante el 2025.

Dulce María Ruano Mejicanos, de 21 años, fue atacada por desconocidos cuando regresaba a su vivienda en motocicleta tras su jornada laboral. El crimen ocurrió en el kilómetro 123 de la ruta al Atlántico, en el paraje Barranca Seca, Teculután, Zacapa.

Según medios locales, la joven laboraba en una venta de comida rápida en la aldea Santa Cruz y se dirigía a su casa en la aldea La Paz. En el trayecto fue interceptada y atacada a tiros.

Al llegar al lugar, Bomberos Voluntarios de la 75 compañía confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La Municipalidad de Teculután publicó una esquela en sus redes sociales y expresó sus condolencias a la familia, identificándola como Dulce María Cárcamo Ruano.

Asalto a autobús deja una víctima

En horas de la mañana de este jueves 20 de noviembre se registró un asalto a un autobús tipo Pullman en el kilómetro 85 de la ruta al Pacífico, entre Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá, Escuintla.

Durante el ataque, los delincuentes dispararon contra Édgar Estuardo García Yoc, de 52 años, ayudante de la unidad, quien falleció a causa de las heridas. Bomberos Voluntarios de la 41 compañía atendieron la emergencia, pero el hombre ya había muerto.

Hallan cuerpo envuelto en bolsas

Vecinos del sector La Montaña, en Puerto San José, Escuintla, alertaron a las autoridades tras encontrar un cuerpo envuelto en bolsas plásticas selladas con cinta adhesiva.

Junto al cadáver se halló un manuscrito con mensajes cuyo contenido no ha sido revelado. Las autoridades mantienen bajo reserva los detalles del hallazgo.

Informe revela alza en homicidios

De acuerdo con un estudio presentado este jueves 20 de noviembre por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), los homicidios en Guatemala aumentaron 9.4% entre enero y octubre del 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El informe detalla que en los primeros 10 meses de este año se registraron 2,630 homicidios, frente a los 2,403 del 2024, lo que representa 227 casos más.

Durante octubre se contabilizaron 233 asesinatos, incluidos 39 mujeres y 12 menores de edad.

El investigador Bismark Pineda advirtió que “preocupa” el incremento de la violencia contra la mujer, ya que el número de víctimas femeninas casi se duplicó en comparación con septiembre, cuando se reportaron 19 casos.

A pesar del aumento en los homicidios, la tasa por cada 100,000 habitantes mostró una leve disminución, al pasar de 17.7 en agosto a 17.1 en octubre, según el análisis presentado por el CIEN.

Con información de EFE

