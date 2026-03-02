¿Quién es Heber Leonel Sandoval, el detenido por haber matado a una mujer embarazada en Jalapa?

Heber Leonel Sandoval Orellana, de 38 años, fue detenido la noche del 27 de febrero pasado por ser el principal sospechoso de haber disparado contra una pareja en la colonia Linda Vista, Jalapa.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional Civil (PNC), Dayana Yamileth Osoy Cabrera, de 30 años, y Víctor Mauricio Pérez Morales, de 41, salieron de su vivienda a las 19.08 horas.

“Se dirigían a comprar tortillas y, al momento de abordar una motocicleta, Sandoval Orellana se les acercó por la espalda, portando un arma de fuego”, indica el reporte.

En las cámaras se observa cómo Sandoval dispara contra la pareja. Osoy muere de forma instantánea tras recibir 10 impactos de bala: cuatro en el rostro, cuatro en la espalda y dos en el brazo izquierdo.

Pérez fue trasladado en estado delicado al Hospital Nacional Nicolasa Cruz, donde fue sometido a una cirugía.

Sandoval, luego de disparar, regresa a su casa, ubicada a escasos 15 metros de la escena del crimen. El atacante y las víctimas eran vecinos, según la PNC.

En las imágenes se observa cómo Sandoval se encuentra en su vivienda con la puerta principal abierta. Al percatarse de que Osoy y Pérez salen, camina hacia ellos y les dispara.

Según la policía, fue en ese mismo inmueble donde fue detenido y se le incautaron un arma de fuego y un celular.

Las primeras pesquisas señalan que el ataque podría haberse originado por una venganza entre Osoy y Sandoval.

La PNC detalló que el sospechoso ya había sido detenido el 25 de septiembre del 2015 por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa.