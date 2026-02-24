Policías rescatan a dos hermanos de 1 y 3 años tras ser atacados por un perro en Monjas

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la comisaría Jalapa rescataron a dos hermanos de 1 y 3 años en el barrio La Reforma, en Monjas, luego de que fueran atacados por un perro. Los menores fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica, informaron este martes 24 de febrero las autoridades.

De acuerdo con vecinos del sector, los niños presuntamente habían sido abandonados en el lugar. Fueron residentes del área quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de los menores y la agresión del animal.

Al llegar al sitio, los agentes auxiliaron a los hermanos y coordinaron su traslado a un hospital. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones que presentaban ni su estado de salud.

Las autoridades también coordinaron con la Procuraduría General de la Nación (PGN) el resguardo de los menores y el seguimiento del caso, con el fin de garantizar su protección y determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

De momento, no se han revelado detalles sobre las razones por las cuales los niños fueron abandonados. Tampoco se ha establecido la identidad de sus padres.

El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

