Mujer con ocho meses de embarazo muere en ataque armado en Jalapa

En las próximas semanas la familia Osoy celebraría el nacimiento de un nuevo integrante, pero un ataque armado le arrebató la vida a la mujer y a su hijo.

El viernes 27 de febrero por la noche se registró un ataque armado en la colonia Linda Vista, Jalapa, donde una mujer embarazada murió y otro hombre resultó herido, detalló la Policía Nacional Civil (PNC).

La fallecida fue identificada como Dayana Osoy Cabrera, de 30 años, quien tenía ocho meses de embarazo. De acuerdo con vecinos, el tiroteo se registró a escasos metros de la casa donde residía Osoy Cabrera.

La PNC agregó que el herido fue trasladado a un centro asistencial cercano y fue identificado como Mauricio Pérez Morales, de 46 años.

Tras el ataque armado, agentes de la Comisaría 22 llevaron a cabo un operativo y capturaron a Heber Leonel Sandoval Orellana, presunto responsable del tiroteo.

“Heber, al notar la presencia policial, intentó escapar; tras neutralizarlo, los policías le incautaron una pistola marca Glock, calibre 9 mm, con un cargador vacío”, explicó la PNC.

Añadió que en la escena del crimen localizaron varios casquillos de arma de fuego, que fueron embalados por fiscales del Ministerio Público para la investigación.

La Policía comentó que la base de datos demuestra que Heber Leonel Sandoval Orellana ya había sido detenido el 24 de septiembre del 2015, por la muerte de un hombre de 56 años en la zona 1 de Jalapa.

Heber Leonel Sandoval Orellana fue capturado por agentes de la PNC por ser el principal sospechoso de haber matado a Dayana Osoy Cabrera, quien estaba embarazada. (Foto Prensa Libre:PNC)